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Рубрика: Происшествия

В Вологодской области вертолет упал в реку

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В Вологодской области начали проверку обстоятельств падения вертолета в реку Сухону. Авиакатастрофа произошла в Нюксенском районе возле деревни Бобровское, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры

СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево

По словам главы администрации Нюксенского района Светланы Теребовой, во вторник вертолет врезался в высоковольтную линию, после чего рухнул в реку. В летательном аппарате находится человек, вытащить его пока не удается.

- По предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, о чем была подана заявка в территориальный орган управления воздушного движения, - отметили в прокуратуре.

Надзорные органы проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.

На место происшествия незамедлительно выехал Вологодский транспортный прокурор Виталий Пучков. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Авиакатастрофы

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