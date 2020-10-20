В Вологодской области вертолет упал в реку

В Вологодской области начали проверку обстоятельств падения вертолета в реку Сухону. Авиакатастрофа произошла в Нюксенском районе возле деревни Бобровское, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры

По словам главы администрации Нюксенского района Светланы Теребовой, во вторник вертолет врезался в высоковольтную линию, после чего рухнул в реку. В летательном аппарате находится человек, вытащить его пока не удается.

- По предварительной информации, частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, о чем была подана заявка в территориальный орган управления воздушного движения, - отметили в прокуратуре.

Надзорные органы проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности полетов.

На место происшествия незамедлительно выехал Вологодский транспортный прокурор Виталий Пучков. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.