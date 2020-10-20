Российская наука способна ответить на любой вызов опасных инфекций

Пандемия коронавируса нового типа поставила перед учеными всего мира сложную задачу - в сжатые сроки раскрыть природу опасных изменений привычного вируса и найти эффективную защиту от него. НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева (Санкт-Петербург) инициировал создание консорциума институтов, которые занимаются изучением коронавируса и расшифровкой его генома. Институт является координатором проекта. О том, как ученые ищут ответы на вызов природы, "РГ" рассказал и.о. директора НИИ гриппа, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

В НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина открыли отделение для пациентов с COVID-19. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дмитрий Анатольевич, ваш институт секвенировал полный геном коронавируса. Нашли ответ на вопрос, какого он происхождения - искусственного или естественного?

Дмитрий Лиознов: Мы секвенировали более 400 образцов коронавирусов, взятых от больных. Все результаты помещены в единую международную базу данных, где уже собраны тысячи образцов. Исследования показали: все они практически одинаковые. Отличия есть, поскольку в каждом конкретном организме вирус проходит изменения, но они настолько малы, что практически не имеют клинического значения. В Россию первый возбудитель COVID-19 пришел из Южной Европы, и по геному вируса это можно отследить. Что касается происхождения вируса SARS-CoV-2, то мы такими исследованиями не занимались. В целом мировое научное сообщество склоняется к версии естественного происхождения вируса - из животного мира. Хотя пока не установлен точно "промежуточный хозяин" - животное, в котором вирус мутировал и передался человеку.

В нашей стране уже созданы две антикоронавирусные вакцины, которые проходят клинические исследования. Тем не менее вы занимаетесь разработкой еще одной вакцины. Какой она будет и когда?

Дмитрий Лиознов: Наша вакцина - векторная. За основу берется ослабленный вирус гриппа А, который станет вектором, проще говоря, средством доставки. В геном вируса гриппа встроен участок, ответственный за синтез S-белка коронавируса. После введения вакцины организм начинает вырабатывать антитела на этот белок, что и формирует иммунитет.

Не создает ли это риска заразиться одновременно гриппом и коронавирусом?

Дмитрий Лиознов: Заразиться от вакцины ни гриппом, ни COVID-19 невозможно. Вакцина для однократного введения в виде интраназального спрея. Эта форма доставки позволяет вводить ее в естественные для воздушно-капельной инфекции "входные ворота" человека, через которые в основном и происходит заражение. Вакцина уже прошла первый этап доклинических испытаний. Планируем продолжение исследований на животных. Клинические испытания с участием добровольцев запланированы на весну 2021 года. Если они начнутся в обозначенное время, то закончатся к концу следующего года. И при положительных результатах можно будет говорить о возможности регистрации новой вакцины.

Возможно заражение одновременно коронавирусом и вирусом гриппа, что, конечно, может привести к тяжелому течению заболевания

Нужно ли будет перед вакцинацией пройти ПЦР-диагностику на COVID-19, а также на антитела к нему, которая сейчас выполняется перед прививкой новой вакциной "Спутник V"?

Дмитрий Лиознов: Анализ ПЦР позволяет выяснить, не заражен ли человек на момент вакцинации. А наличие антител говорит о том, что он уже переболел и защищен естественным образом. Сейчас такая диагностика проводится всем вакцинируемым, чтобы привить лишь тех, кто особенно нуждается в защите, и, наоборот, не прививать уже зараженных COVID-19.

При массовой вакцинации в будущем такие исследования, вероятно, будут нецелесообразны. Пока мы не можем говорить о длительности формирования иммунного ответа после перенесенного заболевания или вакцинации. Наблюдения покажут и определят практику применения вакцин и необходимые обследования перед вакцинацией.

Почему у нас в стране разрабатываются сразу несколько вариантов вакцин?

Дмитрий Лиознов: От гриппа у нас сейчас есть также несколько вакцин разных российских производителей. И в этом есть большой смысл: вакцины производятся для разных возрастных групп и в большем количестве. То же самое касается вакцин против коронавируса. Разрабатываются препараты на разных платформах с использованием вирусных векторов, синтетических белков, инактивированных вирусов и другие. Исследования покажут, какие из них будут наиболее эффективны для профилактики, обладать длительной защитой, какие - рекомендованы для разных возрастных категорий и групп риска.

На сайте НИИ гриппа есть объявление о наборе добровольцев на испытания китайской вакцины от коронавируса. С какой целью они проводятся?

Дмитрий Лиознов: Это масштабные многоцентровые клинические исследования, проходящие по международному протоколу в нескольких странах. Китайская вакцина тоже векторная, однократного введения, разработана на основе аденовируса. Поставлена задача оценить ее безопасность и эффективность. В России клинические испытания проводит несколько учреждений, в том числе НИИ гриппа. Мы уже начали прививать добровольцев.

Некоторые ученые считают, что вспышка коронавируса нового типа в России началась еще в октябре прошлого года. Каково ваше мнение?

Дмитрий Лиознов: Это некорректные заявления, поскольку лабораторного подтверждения таких случаев нет. Как известно, первые больные COVID-19 с подтвержденным методом ПЦР диагнозом были выявлены в марте.

Высказывались мнения, что осенне-зимний сезон особенно опасен из-за одновременной циркуляции вирусов гриппа и коронавируса.

Дмитрий Лиознов: Прогнозы - дело неблагоприятное, так как на ситуацию влияет множество факторов. На примере Южного полушария, где эпидемический сезон гриппа и ОРВИ приходится на весну и лето, мы видим: случаев гриппа было немного, доминировал коронавирус. Но это было время жестких карантинных мер, и система здравоохранения была нацелена именно на коронавирус, анализов на грипп делали мало. Как будет складываться у нас - пока сказать сложно.

Изменчивость вируса, возникновение потенциально пандемических вирусов заставляют предполагать, что мы столкнемся с новой пандемией

Возможны три сценария. Первый - будут одновременно циркулировать все вирусы ОРВИ, которые приходят к нам осенью и зимой. Второй - коронавирус будет доминировать, подавив все остальные. И третий - самый неблагоприятный - когда грипп и коронавирус будут циркулировать равноправно. При этом возможно заражение одновременно двумя инфекциями, что, конечно, может привести к тяжелому течению заболевания.

Чтобы не стать жертвой двух вирусов сразу, необходимо пройти вакцинацию от гриппа?

Дмитрий Лиознов: Несомненно. К тому же в этом году ожидается приход трех новых возбудителей гриппа. Из ожидаемых четырех три - совсем новые - такого не было лет двадцать. Обычно один, максимум два подтипа гриппа новые.

И если к уже знакомым возбудителям у нас может быть иммунитет - естественный либо сформировавшийся после прививки, то к новым его нет. Все три новых ожидаемых возбудителя учтены в составе абсолютно всех вакцин против гриппа.

Сейчас прививают и трехвалентной вакциной от гриппа, и четырехвалентной. Каких новых вакцин ждать?

Дмитрий Лиознов: Трехвалентная содержит три вакцинных штамма вируса гриппа, четырехвалентная - четыре. Четыре - вполне достаточное число, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Технология создания ежегодных сезонных вакцин не меняется, только вместо одних штаммов берутся другие.

Но будущее - за другими вакцинами. Начался переход от производства вакцин на основе куриных эмбрионов (именно в них "растет" вирус) к технологии выращивания на культурах клеток. Новые вакцины обладают рядом преимуществ: например, исключается вероятность аллергии на куриный белок, повышается эффективность препарата. В других странах уже есть такие вакцины, в нашей стране идет подготовка к их производству.

Дмитрий Лиознов: Вакциной от гриппа нужно прививаться ежегодно, так как грипп крайне изменчив. Фото: Пресс-служба НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева

Вакциной от гриппа нужно прививаться ежегодно, так как грипп крайне изменчив. Почему нельзя создать вакцину, которая бы действовала длительное время?

Дмитрий Лиознов: ВОЗ сформировала концепцию создания новых, улучшенных гриппозных вакцин. Среди критериев - эффективность в течение 3-5 лет. Наш институт разрабатывает так называемую универсальную вакцину от гриппа, которая могла бы формировать стойкий иммунитет на срок от 2 до 5 лет. Она прошла первую фазу клинических испытаний с участием здоровых добровольцев. Анализируем результаты, готовимся ко второй фазе. Что касается создания вакцины, которая бы действовала пожизненно, то существующие технологии и изменчивость вируса пока не позволяют этого сделать.

Каковы прогнозы: грозит ли человечеству грозная пандемия гриппа, подобная "испанке" начала прошлого века?

Дмитрий Лиознов: ВОЗ разработала Глобальную стратегию по гриппу на 2019-2030 годы, где отмечается, что следующая пандемия гриппа обязательно произойдет, и вопрос только в том, когда это случится. Изменчивость вируса, возникновение потенциально пандемических вирусов заставляют предполагать, что мы столкнемся с новой пандемией. Но есть и положительный момент: международная система надзора направлена на то, чтобы как можно быстрее выявить новые вирусы и принять ответные меры. Вспомним 2009 год - тогда прошла пандемия "свиного" гриппа. И прямо во время пандемии была разработана вакцина против него, в том числе несколько препаратов в нашей стране. Это было огромным достижением, поскольку произошло впервые за всю историю наблюдения за пандемиями гриппа.

От каких вирусов еще можно ждать угрозы?

Дмитрий Лиознов: Серьезную опасность могут представлять собой зоонозные инфекции, то есть передающиеся от животных. Освоение новых территорий, вырубка лесов приводят к риску встретить возбудителей, которые ранее не были известны. Но история с SARS-CoV-2, с которым мы знакомы всего 10 месяцев, показала: в экстремальной ситуации человечество способно мобилизовать научные и медицинские ресурсы, определить возбудитель, понять патогенез заболевания, способы передачи, разработать схемы лечения и способы профилактики. Сейчас в разработке находится более 130 вакцин. Практика показывает: наука и медицинская практика в состоянии ответить на вызов.