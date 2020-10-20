В Архангельске начали обучать специалистов по деревянному судостроению

На Мосеевом острове в Архангельске открылась Арктическая школа традиционного деревянного судостроения. Проект получил президентский грант, его также поддержало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Поморье отличается богатейшими традициями строительства судов из дерева. В последнее время они возрождаются, но специалистов пока крайне мало. Примечательно, что школа деревянного судостроения открылась в его колыбели: именно на Мосеевом острове в Архангельске Петр I распорядился построить первый корабль для российского флота. Теперь здесь будет создан центр компетенций и технологий для сохранения и передачи бесценного опыта новым поколениям.

Первыми курсантами школы стали 10 будущих судостроителей из Архангельской области, Москвы, Петербурга, Петрозаводска и других городов страны. Это люди разных возрастов и профессий, которых отобрали из 40 претендентов. Учебная программа, рассчитанная на два месяца, состоит из теории судостроения и практических работ на верфи, где строится настоящий поморский коч. Ученики будут осваивать традиционные столярные и плотницкие специальности с морским уклоном.

За год школу судостроителей пройдут четыре группы курсантов.

- Профессионально занимаются деревянным судостроением в России очень немногие, - отмечает руководитель школы Глеб Плетнев. - На всю страну работают всего несколько таких верфей. Для обучения этому мастерству необходимы навыки владения ручным деревообрабатывающим инструментом, интерес к Арктике и готовность ходить под парусом. Сейчас мы строим коч, обучаем курсантов, а в дальнейшем обязательно будем эксплуатировать судно.

Поморский коч считается идеальным образом традиционной технологии деревянного судостроения. На Севере его использовали c XIV века в самых разных целях - промысловых, торговых, дипломатических, исследовательских, охранных. С помощью этих судов закладывались современные арктические границы страны.

В 1734 году в Архангельске были построены кочи "Обь" и "Экспедицион", которые приняли участие в Великой Северной экспедиции. На этих судах русские моряки в сложных ледовых условиях шесть лет исследовали и наносили на карту северное побережье России от Белого моря до Ямала.

Современную реплику поморского коча длиной свыше 19 метров также предполагается использовать в качестве исследовательского судна. По задумке судостроителей, оно повторит маршруты легендарных арктических экспедиций.

Как сообщила Ассоциация по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, выпускники школы деревянного судостроения войдут в кадровый резерв с перспективой трудоустройства на предприятиях северных регионов.

Площадка, на которой строится коч, станет образовательной не только для курсантов школы. Ее смогут посещать школьники, студенты и туристы, которые при желании поработают волонтерами на строительстве уникального объекта.