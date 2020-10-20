В большинстве субъектов Северо-Запада стартовал отопительный сезон. Первыми в работу включились северные регионы - Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Заполярье, Республика Коми. Как отмечают в федеральном Минстрое, подготовка к зиме в 2020 году шла даже быстрее, чем в 2019-м, - несмотря на ограничительные меры и сложности с проведением профилактики.

Решение о старте отопительного сезона принимают муниципалитеты. Но есть общие для всей страны правила: если пять дней подряд среднесуточная температура на улице не превышает восьми градусов, коммунальщики должны включить отопление. К примеру, в муниципальном образовании Тиманский сельсовет Ненецкого автономного округа, которое расположено за Полярным кругом, столбик термометра преодолел пороговое значение еще в августе. Батареи здесь потеплели в конце лета.

На территории Вологодской области в здания социальных объектов тепло подавали с 1 сентября - по заявкам руководителей учреждений. Подключение потребителей во всех муниципальных образованиях прошло с 1 по 16 сентября. Погода позволяла большинству городов и районов перенести отопительный сезон на начало октября. Однако глава региона Олег Кувшинников поручил приступить к работе заблаговременно, чтобы избежать скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сейчас мероприятия, связанные с прохождением осенне-зимнего периода, идут на Вологодчине в штатном режиме. К началу октября муниципалитеты получили более 95 процентов актов готовности источников тепловой энергии. Согласно федеральному законодательству, паспорта всех теплоснабжающих и теплосетевых организаций должны быть подписаны до 1 ноября, муниципальных образований - до 15 ноября.

Пока в трех муниципалитетах не все теплоснабжающие и теплосетевые организации получили необходимые документы. Вопрос находится на контроле департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Регулярно проходят совещания с органами местного самоуправления, в том числе с участием представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора по Вологодской области и крупных поставщиков ресурсов. Что касается неплатежей по линии энергетиков и газовиков, сегодня и главы районов, и ресурсоснабжающие организации составили необходимые графики.

В Псковской области тоже решили подать тепло в социальные объекты и жилые дома досрочно. По состоянию на конец сентября отопительный сезон стартовал в Бежаницком, Новосокольническом, Плюсском, Дновском, Красногородском, Печорском, Пушкиногорском, Себежском, Усвятском и Дедовичском районах. А вот в Новоржевском и Пустошкинском районах несколько котельных отключили от электричества из-за серьезных долгов, накопленных перед поставщиками ресурсов.

В Калининградской области, несмотря на аномально теплый сентябрь, в начале октября начали поэтапно подключать к отоплению социальные учреждения и жилые дома. Более ранний старт отопительного сезона в регионе связан с профилактикой распространения коронавируса. Нормативные запасы топлива уже созданы. Кроме того, завершается реконструкция важных коммунальных объектов.

Среди них - тепловая станция "Горького 166", которая обеспечивает тепловой энергией бурно развивающийся микрорайон Калининграда. Здесь заработает новый водогрейный котел мощностью 12 мегаватт, рассчитанный на бесперебойные поставки тепла как действующим, так и перспективным потребителям.

- В дальнейшем при планировании финансового периода 2021-2022 годов мы также предусмотрим строительство новых и реконструкцию существующих тепловых источников, чтобы максимально уйти от угольной генерации, - отмечает министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - Речь идет не только об удешевлении стоимости производства гигакалории, но и о решении экологических вопросов.

Среди новшеств 2020 года - запуск единой системы мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. В тестовом режиме механизм начал функционировать в начале июля в четырех российских регионах, в том числе в Калининградской области. Сейчас к системе подключились все субъекты РФ.

Новая платформа позволила коммунальщикам фиксировать технологические нарушения в режиме онлайн, более оперативно принимая управленческие решения. Кроме того, система поможет в подготовке докладов по прохождению осенне-зимнего периода. Многие данные больше не придется "собирать" вручную, что повысит качество информации.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Не всегда удавалось получить объективные цифры по состоянию инфраструктуры в регионах. Теперь же, с запуском системы и выпуском методических рекомендаций, которые ввели единый подход к определению масштаба и серьезности событий, мы сможем получать корректные и подробные данные по аварийности. Мы видим каждый субъект, каждый муниципалитет, причину, по которой произошел инцидент, что сделано для его устранения.