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20.10.2020 11:43
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь на зиму открыл прямые рейсы в шесть городов

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Аэропорт Симферополь расширил маршрутную сеть прямых авиарейсов в зимнее время года. С середины ноября можно будет улететь в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу, Челябинск и Тюмень. В прежние годы добраться до них зимой можно было только с пересадками. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

Фото: iStock
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- Все новые рейсы будут выполняться до конца марта на лайнерах Boeing 737. Билеты уже поступили в продажу, - пояснили в пресс-службе.

С 14 ноября авиакомпания приступит к полетам из Симферополя в Нижний Новгород и обратно. Рейсы будут совершаться до 27 марта 2021 года каждый вторник и субботу. Также с 14 ноября запустят рейсы Симферополь - Пермь. Из Перми лайнеры будут вылетать по средам и воскресеньям, обратно - по средам и субботам. Рейсы продлятся до 24 марта.

Прямое авиасообщение Симферополя с Челябинском и Уфой стартует с 15 ноября и продлится до 25 марта 2021 года. Рейсы между столицами Республики Крым и Башкирией будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Прямые перелеты из Симферополя на Южный Урал запланированы на среду и воскресенье, в обратно - на понедельник и четверг.

Рейсы из Крыма в Сургут и обратно начнут выполняться с 16 ноября по понедельникам и пятницам. Прямое авиасообщение между регионами продлится до 22 марта 2021 года. Перелеты из Симферополя в Тюмень и обратно откроются 17 ноября и будут осуществляться до 26 марта 2021 года каждые вторник и пятницу.

Ранее аэропорт объявил о продлении на зиму прямых авиарейсов в Краснодар и Воронеж. С начала 2020 года аэропорт уже обслужил более четырех миллионов пассажиров. По сравнению с прошлым годом, пассажиропоток сократился из-за пандемии коронавируса на 500 тысяч человек. Но летом аэропорт восстановил разветвленную маршрутную сеть: как и в прошлом году, рейсы совершались по 56 направлениям. Впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков.

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