Астраханская область приступает к первому этапу создания портовой ОЭЗ

На реализацию первого этапа создания портовой особой экономической зоны в Астраханской области минэкономразвития России планирует выделить 2,7 миллиарда рублей. Средства направят на модернизацию причалов порта "Оля". На втором этапе проекта будет построен морской контейнерный терминал.

Об этом было объявлено на заседании межведомственной рабочей группы по ТОР (территориям опережающего социально-экономического развития) и ОЭЗ (особым экономическим зонам), проведенного зампредседателя правительства России Юрием Трутневым.

Как сообщил участвующий в заседании губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, "создание портовой особой экономической зоны имеет для региона важное стратегическое значение, которое позволит создать современную портовую инфраструктуру, новые перерабатывающие производства и повысить инвестиционную привлекательность".

В настоящее время в портовую ОЭЗ заявились уже пять якорных резидентов. Они готовы инвестировать в развитие инфраструктуры морского порта 17,26 миллиардов рублей. Строительство контейнерного терминала станет самым крупным из объектов обустройства зоны, проект реализует ПЛК "Каспий", компания планирует инвестировать 16 миллиардов рублей.

Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) в Астраханской области создаётся по поручению президента России Владимира Путина, она строится в прикаспийском селе Оля Астраханской области, где расположен одноименный международный морской порт. Глобальный проект призван повысить конкурентоспособность российских портов на Каспии и привлечь в страну грузопотоки из Ирана, Индии и других азиатских и даже африканских стран по транспортному коридору Север-Юг.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, сегодня российское правительство также поддержало проект постановления минэкономразвития РФ о объединении двух особых экономических зон на территории региона (уже действующей промышленно-производственной "Лотос" и создаваемой портовой) в Каспийский кластер.