Астраханская область приступает к первому этапу создания портовой ОЭЗ

Новости

В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
В прокат выходит белорусский фильм "Спайс Бойз" 12:33
В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненых после стрельбы 12:28
Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла 12:18
Какие сюрпризы готовит полярникам Беларуси экспедиция к Южному полюсу 12:00
Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре 12:00
Мэр Бишкека подал в отставку и собрался баллотироваться в парламент 11:47
Оперштаб РПЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре" 11:44
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе 11:32
Критерии закрытия школ определяют инфекционисты в регионах 11:28
Под Смоленском завели дело о дороге высотой в один метр 11:24
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22
Через два года на Луне появится мобильная связь 11:17
Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского 11:01
Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 13:33

Астраханская область приступает к первому этапу создания портовой ОЭЗ

Текст: Наталья Коротченко
На реализацию первого этапа создания портовой особой экономической зоны в Астраханской области минэкономразвития России планирует выделить 2,7 миллиарда рублей. Средства направят на модернизацию причалов порта "Оля". На втором этапе проекта будет построен морской контейнерный терминал.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Об этом было объявлено на заседании межведомственной рабочей группы по ТОР (территориям опережающего социально-экономического развития) и ОЭЗ (особым экономическим зонам), проведенного зампредседателя правительства России Юрием Трутневым.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Астрахань вошла в число городов с комфортной средой

Как сообщил участвующий в заседании губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, "создание портовой особой экономической зоны имеет для региона важное стратегическое значение, которое позволит создать современную портовую инфраструктуру, новые перерабатывающие производства и повысить инвестиционную привлекательность".

В настоящее время в портовую ОЭЗ заявились уже пять якорных резидентов. Они готовы инвестировать в развитие инфраструктуры морского порта 17,26 миллиардов рублей. Строительство контейнерного терминала станет самым крупным из объектов обустройства зоны, проект реализует ПЛК "Каспий", компания планирует инвестировать 16 миллиардов рублей.

Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) в Астраханской области создаётся по поручению президента России Владимира Путина, она строится в прикаспийском селе Оля Астраханской области, где расположен одноименный международный морской порт. Глобальный проект призван повысить конкурентоспособность российских портов на Каспии и привлечь в страну грузопотоки из Ирана, Индии и других азиатских и даже африканских стран по транспортному коридору Север-Юг.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, сегодня российское правительство также поддержало проект постановления минэкономразвития РФ о объединении двух особых экономических зон на территории региона (уже действующей промышленно-производственной "Лотос" и создаваемой портовой) в Каспийский кластер.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре