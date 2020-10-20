Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел планерное совещание Кабинета министров РА. Был обсужден широкий круг вопросов, обозначены первоочередные задачи органов исполнительной власти, даны определенные поручения.

Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов доложил о ходе реализации национальных проектов. В настоящее время кассовый расход составил почти 67 процентов. Глава Адыгеи поручил детально рассмотреть этапы выполнения региональных проектов, где есть отставание по показателям, и принять необходимые меры.

Кроме того, серьезное внимание уделено проектам Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, практическая реализация которых началась в этом году. Уже выполнено 30 процентов от плана. Глава республики поручил принять меры по своевременной реализации всех запланированных программ, в том числе по строительству ГРС в поселке Краснооктябрьском, созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. Также по поручению главы РА сейчас в разработке находятся проекты, которые планируется реализовать по Индивидуальной программе в следующем году.

"Уже сегодня нужно проводить серьезную работу по планированию программы на будущий год. Сформируйте дорожную карту, чтобы была ясность предстоящей деятельности и снижены риски неосвоения средств. Нужен комплексный подход при решении и ресурсном обеспечении всех значимых вопросов, строительстве стратегически важных объектов. Особое внимание уделите поддержке реального сектора экономики, перспективных инвестпроектов", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также сообщил о взаимодействии с федеральным центром по реализации цикла мероприятий в рамках празднования 100-летия автономии Адыгеи. Также поднимались вопросы газификации региона, строительства ФАПов, ряда объектов образования, культуры, а также дорог, комплексной застройки в рамках федеральной программы "Стимул". Министерству экономразвития и торговли РА поручено продолжить работу по созданию индустриального парка "Яблоновский", минсельхозу РА - оказать содействие в развитии проекта ООО "Агрохолдинг Мирный".

Ряд поручений Мурата Кумпилова касался ужесточения контроля за соблюдением противоэпидемических мер, противодействия распространению коронавирусной инфекции и ОРВИ.

"На минувшем заседании оперативного штаба РА был принят ряд решений по введению ограничительных мер для борьбы с пандемией. Сегодня очень важно их соблюдать, чтобы снизить число инфицированных коронавирусом, уменьшить нагрузку на здравоохранение. Эффективная реализация профилактических мер также позволит нам не останавливать экономику", - подчеркнул Мурат Кумпилов.