В Таганроге успешно завершены испытания аппаратов сверхвысокой частоты - СВЧ для обеззараживания пшеницы и других зерновых культур от вредных микроорганизмов, насекомых и спор грибов.

- Сегодня основным методом борьбы с заражением зерна и семян является химическое протравливание. На поверхность семян наносятся химически активные вещества, уничтожающие паразитную микрофлору. Однако такой метод имеет недостатки. Наиболее эффективные протравители - системные фунгициды - ядовиты, в том числе для человека. Применение подобных веществ помимо токсикологических последствий способствует выработке резистентности паразитных микроорганизмов, их мутациям в сторону чрезвычайно опасных и устойчивых видов. Чтобы этого избежать, нужны альтернативные методы и соответствующее оборудование, - считает доктор технических наук, доцент, главный научный сотрудник аграрного научного центра "Донской" Александр Пахомов.

По сравнению с традиционными методами обработки зерна аппараты СВЧ обладают рядом преимуществ. Одно из них - универсальность. Технология эффективна при борьбе со всеми видами вредителей и подходит для обработки любого зерна. Производительность устройств варьируется от двух до 50 тонн. Этот метод обработки можно применять и перед посевной, обеззараживание положительно влияет на всхожесть зерна, до 65 процентов.

Причем новая технология экологически безопасна: ядохимикаты не применяются. Для обеззараживания задействована специальная жидкость, мелкодисперсный анолит.

При увлажнении анолитом находящиеся в зернах споры и вирусы насыщаются влагой, что повышает их поглощающие способности, существенно увеличивая восприимчивость к сверхвысокой частоте. За счет кратковременного воздействия мощных импульсов СВЧ-поля происходит полное обеззараживание сырья от вредных микроорганизмов, спор грибов и насекомых. Попутно стимулируются биологические процессы роста. Само зерно не повреждается при обработке, поскольку его основная питательная часть является радиопрозрачной и не нагревается.

- Созданные в Таганроге аппараты позволяют существенно повысить урожайность зерновых и качество продуктов питания, - отметил доктор экономических наук Николай Колесов.