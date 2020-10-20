Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, пошли на пользу рынку загородной недвижимости в Южном федеральном округе. Сколько сегодня надо заплатить, чтобы приобрести желанный домик в деревне или взять дачу в аренду?

Несмотря на предсказуемое сезонное снижение ажиотажа на покупку загородной недвижимости, южане продолжают интересоваться этим жильем. Спрос на квадратные метры в сельской местности по итогам третьего квартала 2020 года оказался в среднем на 49 процентов больше, чем год назад. Например, спрос на загородную недвижимость в Краснодарском крае увеличился на 52 процента, в Ростовской области - на 36 процентов, а в Крыму - на 72. Об этом сообщают аналитики "Авито Недвижимости". По их данным, на Кубани средняя стоимость дома составляет 3 миллиона рублей, на Дону - 2,8 миллиона рублей, в Крыму - 3, 5 миллиона. В среднем же по стране - 1,6 миллиона рублей. Сегодня и за аренду, и за покупку жилья за пределами города придется заплатить больше, чем в третьем квартале 2019 года.

В большинстве регионов ликвидные объекты уже раскупили. Либо хозяева сами планируют жить в загородных домах и не выставляют их на продажу, опасаясь нового периода самоизоляции. Однако в ряде районов, особенно в густонаселенных и курортных, повышенный спрос все-таки заставил владельцев вывесить объявления. Так, за квартал предложение в сегменте долгосрочной аренды увеличилось в Крыму на 14 процентов, а в Ростовской области на 10. Больше домов выставили на продажу в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области (на 6 процентов).

- Сразу после введения режима повышенной готовности наблюдался спрос на аренду дач (показатели превысили докризисные в 3,2 раза). Многие поняли: здесь можно не только отдохнуть, но и обустроить рабочее пространство, особенно если есть интернет, - поясняет руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито" Дмитрий Алексеев.

Пандемия также стимулировала относительно новые сегменты рынка загородной недвижимости: на десять процентов за квартал увеличилась популярность таунхаусов. По словам руководителя ростовской строительной компании Вардана Акопова, этот вариант для многих оказался предпочтительным. Не на всякой даче можно комфортно пережить осень и перезимовать, а коттеджи слишком дороги. Поэтому часть инвестиций застройщики направили на возведение индивидуального жилья. В целом же за год спрос на загородные дома в России увеличился на 49 процентов.

Дмитрий Алексеев добавил, что годовая динамика спроса в ряде регионов демонстрирует, что тренд на деурбанизацию оказался довольно устойчивым. Спрос на загородную недвижимость начал расти еще несколько лет назад в связи с дачной амнистией и возможностью прописаться не только в городской квартире. В начале 2020 года заработала программа "Сельская ипотека", а с марта материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках.

Успех программ индивидуального строительства и сложности на рынке многоэтажного жилья заставили правительство изменить фокус нацпроекта "Жилье и городская среда". Ранее планируемые 120 миллионов квадратных метров должны были обеспечить многоэтажки, теперь же ставку делают на малоэтажное и, в частности, индивидуальное жилье. Такие планы поддержат спрос на загородную недвижимость.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- К 2030 году планируется выйти на показатель 0,82 квадратного метра в год на человека. Но задачи отдавать приоритет возведению многоквартирных домов не стоит. Если будут более востребованы частные дома, региональные власти могут соответственно скорректировать планы строительства на ближайшее десятилетие. При росте индивидуального жилищного строительства допустимо, если возведение многоквартирных домов останется на прежнем уровне или даже немного сократится.