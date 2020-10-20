В Астраханской области на шельфе Каспия начался второй этап эксплуатационного бурения на месторождении имени Владимира Филановского, самого крупного по запасам нефти из открытых в России за последние 25 лет. Всего в астраханском сегменте обнаружено десять месторождений с потенциалом семь миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Первые нефтезалежи открыли в 2000 году, и ровно десятилетие назад началась добыча ресурсов.

Зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов назвал Астрахань новой нефтегазовой провинцией, а развитие каспийских месторождений - одной из точек роста российской нефтепромышленности.

Между тем еще в советское время эта территория вообще не рассматривалась как перспективная для добычи нефти. Исследование шельфа началось только в середине 90-х в рамках госпрограммы изучения и освоения углеводородных ресурсов Каспийского моря, а на рубеже тысячелетий в море уже стояла спущенная со стапелей астраханских "Красных баррикад" разведывательная буровая установка "Астра". Общие инвестиции в геофизические и геологические исследования, а также подготовку инфраструктуры составили более 300 миллионов долларов.

К слову, все каспийские нефтяные платформы строились на астраханских судоверфях. Например, ледостойкую стационарную платформу (ЛСП-1) для месторождения Филановского возводили "Лотос" и Астраханское судостроительное производственное объединение, опоры для платформы к Ракушечному месторождению - на заводе "Галактика". К моменту обнаружения структуры Филановского в 2005 году было открыто уже четыре каспийских месторождения: Хвалынское, Ракушечное, Сарматское и имени Юрия Корчагина, на котором в 2010 году нефтяники и добыли свое первое "золото". В регионе заговорили об особой экономической зоне "Лотос" и формировании центра судостроения в Прикаспии.

"По сути сейчас в Астраханской области приступили к созданию новой промышленности, которую регион еще и не видел", - сообщалось в официальных пресс-релизах областного правительства накануне торжественного ввода в эксплуатацию месторождения Филановского в 2016 году.

Спустя два года добыча нефти на этом месторождении достигла проектного уровня 6 миллионов тонн в год. В целом извлекаемые запасы углеводородов оцениваются в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Месторождение имени Филановского является центральным звеном транспортировки нефти с других месторождений Каспия, что позволяет экономить расходы на перевозку. Уже сейчас сюда идет нефть с Корчагина. Продукцию с Ракушечного (переименованного в месторождение имени Грайфера) предполагается также отправлять на платформу Филановского и далее по трубам Каспийского трубопроводного консорциума - на экспорт. Добычу здесь планируют начать в 2022 году.

Таким же образом будут транспортировать нефть с Сарматской структуры, сейчас она переименована в месторождение имени Юрия Кувыкина.

На данный момент промышленная эксплуатация по каспийскому проекту ведется на двух месторождениях. Как сообщается на официальном сайте "Лукойла", суммарная добыча нефти и газового конденсата на структурах Корчагина и Филановского за 6 месяцев 2020 года составила 3,7 миллиона тонн (что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года). Инвестиции в освоение каспийского шельфа за все годы превысили 9 миллиардов долларов. Накопленная добыча (нефть, добытая на объектах с начала разработки) на этих месторождениях уже приблизилась к 30 миллионам тонн.

Кроме этого, специалисты начали изучение нового участка на юге акватории - структур Хазри и Титонская: бурят уже вторую скважину.

Министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков, представляя прогноз социально-экономического развития региона до 2023 и до 2032 года, отметил, что основной отраслью, приносящей доход, в среднесрочной перспективе останется нефтегазовая. Вот так всего за два десятилетия астраханская экономика обрела якорного резидента.

Кстати

В полупустынной части Астраханской области, в Харабалинском районе, в 2012 году частной нефтекомпанией АФБ было открыто нефтяное месторождение, получившее название Великое в связи с беспрецедентными предполагаемыми запасами углеводородов - 330 миллионов тонн нефти и 99 миллиардов кубометров газа. По словам министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Дениса Афанасьева, сейчас в районе месторождения ведутся проектно-изыскательские работы, чтобы подтвердить запасы. В ходе испытаний удалось выяснить, что нефть в этом месторождении не имеет в составе сероводорода, что очень ценно, так как сероводород вызывает коррозию оборудования и трубопровода. Добыча ресурсов на Великом начнется не раньше 2027 года.