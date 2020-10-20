В Краснодаре будут судить семерых организаторов карточных игр

В Краснодарском крае семерых граждан от 25 до 39 лет будут судить по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 171.2 УК РФ - они обвиняются в проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, не позднее апреля 2019 года двое граждан ради прибыли решили организовать в Краснодаре карточную игру "Покер". Они пригласили пятерых знакомых, которые уже имели опыт в проведении азартных игр и широкие связи в среде играющих лиц, поскольку ранее работали крупье в казино. Организаторы подыскали помещение в центре Краснодара, закупили необходимое оборудование и организовали проведение азартных игр.

Расследование проведено краевым СК. Как уточнили в пресс-службе следственного ведомства, основным фигурантом стал 36-летний обвиняемый, а между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. В результате они незаконно получили не менее 3,5 миллиона рублей.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Они частично признали свою вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара.