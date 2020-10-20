Названа возможная причина массовой гибели рыбы в Калмыкии

Массовая гибель рыбы в водохранилище Аршань-Зельмен в Калмыкии, скорее всего, произошла в результате критического снижения уровня воды в водоеме. Об этом "РГ" сообщили в республиканской прокуратуре.

Водохранилище пополняется талыми и дождевыми водами и в период засухи, которая была в регионе, сильно обмелело.

По предварительной оценке, рыба погибла из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме. Взяты пробы воды.

Проводится прокурорская проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными лицами.