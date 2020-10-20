Названы лидирующие по количеству мусора регионы России

Самый большой объем твердых коммунальных отходов образуется в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В прошлом году в Москве на полигоны вывезли 26,8 миллиона кубических метров мусора, в Подмосковье - 20,4 миллиона. В совокупности на них приходится 14 процентов всего бытового мусора в стране, отметили эксперты.

На третьем месте - Краснодарский край (15 миллионов кубических метров), четвертое и пятое занимают Ростовская область (12,4) и Татарстан (12,2).

Как уточнили специалисты, за прошлый год в стране образовалось 346 миллионов кубических метров мусора, то есть на пятерку лидеров приходится около четверти всех отходов.

Меньше всего мусора производит Чукотка - 102,7 тысячи кубических метров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч, в Еврейской автономной области - 216, на Алтае - 245,6, в Туве - 332,3, Ингушетии - 356,4, Калмыкии - 433,6, Магаданской области - 533,4, Чечне - 716,4. Десятку замыкает Карачаево-Черкесия - 850,9 тысячи кубических метров.

Также аналитики подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра. В прошлом году лидерами стали жители Бурятии с показателем примерно восемь кубометров на человека. Далее следуют Севастополь (5,6), Тульская (4,4), Магаданская (3,8), Вологодская (3,6) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5), Иркутская (3,3) и Сахалинская (3,27) области, Карелия (3,2) и Новосибирская область (3,19).

"По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО, - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах".

Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни - в год там образуется всего 0,49 кубометра на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,71, Туве - 1,02, Дагестане - 1,09, Чувашии - 1,1, на Алтае - 1,12, в Забайкальском крае - 1,27, в Оренбургской области - 1,3, Орловской - 1,33, а в Еврейской автономной области - 1,36.

Кроме того, аналитики отметили, что в прошлом году из 346 миллионов кубических метров отходов (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов. Основную массу мусора создают города. На сельские территории приходится только около 16 процентов. При этом в прошлом году утилизировали лишь 2,7 миллиона тонн отходов, или 4,4 процента от общего объема, хотя существующие мощности теоретически позволяют перерабатывать около половины всего мусора. Низкий уровень утилизации эксперты объясняют отсутствием раздельного сбора отходов на первичном этапе, то есть на уровне потребителя.