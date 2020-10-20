В Астрахани по отпечатку пальца раскрыто убийство 24-летней давности

В Астрахани будут судить двух горожан по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном ими 24 года назад. Об этом сообщает региональное управление СУ России.

Преступление произошло в октябре 1996 года в частном доме по улице Набережная Казачьего Ерика. Тело его пожилой хозяйки было обнаружено со множеством колото-резанных ран.

Тогда убийц найти не удалось. Но через много лет криминалисты установили отпечаток пальца, который повторно направили на исследование. Выяснилось, что он принадлежит жительнице Тамбовской области, которая раньше жила в Астрахани и стала свидетелем убийства. Она рассказала, кто его совершил.

По подозрению в убийстве 24-летней давности были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов. По версии следствия, они совершили преступление, чтобы похитить из дома знакомой пенсионерки крупную сумму денег и золотые украшения.

Уголовное дело в отношении них направлено в суд.