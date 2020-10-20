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20.10.2020 13:10
Рубрика: Происшествия

В Астрахани по отпечатку пальца раскрыто убийство 24-летней давности

Текст: Алена Ларина

В Астрахани будут судить двух горожан по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном ими 24 года назад. Об этом сообщает региональное управление СУ России.

На Урале нашли подозреваемого в тройном убийстве 24-летней давности

Преступление произошло в октябре 1996 года в частном доме по улице Набережная Казачьего Ерика. Тело его пожилой хозяйки было обнаружено со множеством колото-резанных ран.

Тогда убийц найти не удалось. Но через много лет криминалисты установили отпечаток пальца, который повторно направили на исследование. Выяснилось, что он принадлежит жительнице Тамбовской области, которая раньше жила в Астрахани и стала свидетелем убийства. Она рассказала, кто его совершил.

По подозрению в убийстве 24-летней давности были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов. По версии следствия,  они совершили преступление, чтобы похитить из дома знакомой пенсионерки крупную сумму денег и золотые украшения.

Уголовное дело в отношении них направлено в суд.

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