В Краснодаре снесут 444 незаконных гаража

Кубанскую столицу очистят от незаконных гаражей. До 10 февраля 2021 года планируется убрать нелегальные сооружения, расположенные по улице им. Димитрова.

Освободить земельный участок площадью 18503 квадратных метра от 444 металлических гаражей Советский районный суд Краснодара постановил еще в 2010 году. Однако к сносу приступили только 19 октября этого года.

Дело в том, что только в 2019-м по заявлению администрации города был изменен способ и порядок исполнения судебного решения, в соответствии с которым именно мэрия должна провести работы по сносу за свой счет, но с последующим возмещением ей средств. В октябре 2020-го администрация Краснодара заключила договор с подрядной организацией на выполнение работ.

Согласно поручению главы города Евгения Первышова, на освобожденных от незаконных построек территориях возведут социальные объекты и сделают новые зеленые зоны, сообщает пресс-служба муниципальной администрации. Такой опыт уже имеется - так появился Крымский сквер на углу Симферопольской и Уральской в Комсомольском микрорайоне и сквер Вишняковский на углу улиц Ставропольской и Вишняковой.