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20.10.2020 12:09
Рубрика: Общество

В Крыму назвали число умерших от COVID-19 медиков

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

С начала пандемии до середины октября в Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти пяти медицинских сотрудников. Об этом "РГ" сообщили в министерстве здравоохранения РК.

В Крыму резко выросло число случаев ОРВИ, пневмоний и COVID-19

В частности, в конце августа в Симферополе скончался от коронавирусной инфекции 43-летний врач-кардиолог кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК "РКБ им. Н.А.Семашко" Александр Иваниченко.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на начало 2020 года в учреждениях здравоохранения Крыма не хватало 384 медицинских сестры и 863 врача. Наибольшее число вакансий в Армянске, Красногвардейском районе и Евпатории. Наиболее дефицитные медицинские специальности - семейный врач, участковый врач-педиатр, инфекционист, пульмонолог, терапевт, фтизиатр, хирург, ортопед, врач скорой помощи, анестезиолог-реаниматолог.

С начала года прибыли в Крым из других субъектов РФ или перешли на работу в государственные из частных клиник 43 врача и 65 работников среднего медицинского звена.

В республике за 19 октября зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 7 333 положительных на COVID-19. Выздоровевших за весь период - 4021 человек, более 100 человек умерли.

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