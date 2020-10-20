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Социальные предприниматели получат гранты на развитие бизнеса
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 236(8290)
В Крыму 36 субъектов малого и среднего предпринимательства получили статус социального предприятия. У представителей этого вида бизнеса появилась возможность получить субсидию на возмещение затрат на оплату аренды, ремонта помещений и на покупку необходимого оборудования.

В России только в прошлом году на законодательном уровне было закреплено понятие социального предпринимательства и установлены его критерии. Это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем. В основном такие предприятия оказывают социально-бытовые услуги, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам, работают в сфере дополнительного образования, занимаются народными промыслами.

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В октябре министерство экономического развития РК объявило конкурс. По его итогам социальные предприятия получат гранты в форме субсидий на возмещение фактически понесенных ими затрат за год. Сумма гранта - до миллиона рублей. Цель - поддержать региональные проекты, которые направлены на повышение качества жизни социально незащищенных категорий граждан.

Предприниматели смогут получить компенсацию расходов на аренду нежилого помещения и его ремонт, на приобретение строительных материалов, оргтехники, оборудования, на технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), покупку и установку средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Среди социальных предприятий в Крыму - интерактивный музей "Мир на ощупь". Он открылся два года назад в Симферополе. Это первый на полуострове тактильный музей, экскурсии здесь проводят незрячие гиды.

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- У нас работают шесть незрячих экскурсоводов, они инвалиды первой группы. Это социальный бизнес-проект, у него несколько целей: толерантное отношение общества к людям с ограниченными возможностями и трудоустройство людей с инвалидностью, - говорит генеральный директор Екатерина Матвеева.

Она отмечает, что сейчас непростой период как для обычного бизнеса, так и для социального, поэтому государственная поддержка таких проектов очень нужна. Руководство интерактивного музея "Мир на ощупь" планирует подать заявку на участие в конкурсе. А за счет полученных средств - компенсировать затраты на уже сделанный ремонт помещений.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Предприниматель Татьяна Третьякова в 2015 году открыла в поселке Гвардейском Симферопольского района многофункциональный детский центр. Девчонки и мальчишки посещают уроки хореографии, английского языка, ментальной арифметики, изобразительного искусства, а также дзюдо. Татьяна родилась и выросла в этом поселке и не понаслышке знает, что в сельской местности дети предоставлены сами себе, здесь, в отличие от городов, нет ни кружков, ни секций. Теперь детский центр посещают не только жители Гвардейского, но и близлежащих сел.

- Преподаватели в центре все местные, это еще и работа для сельских жителей, - отмечает Татьяна Третьякова.

Третьякова - основатель и директор симферопольской художественной школы "Карандаш", здесь готовят подростков к поступлению в художественные вузы. Среди сотрудников центра и школы есть пенсионеры и инвалиды. Предприятие Татьяны тоже получило статус социального. Она готовит документы на грант, чтобы компенсировать затраты на аренду.

Справка "РГ"

Одно из условий для получения статуса социального предприятия: индивидуальные предприниматели и организации должны трудоустраивать инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов, беженцев или переселенцев и тех, кто освободился из мест лишения свободы и имеет неснятую или непогашенную судимость.

Официальный статус социального предприятия позволяет получить налоговые преференции, заем под минимальный годовой процент, льготные условия аренды государственного и муниципального имущества.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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