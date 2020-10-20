В развитие онкодиспансера в Волгограде вложили более 2 млрд рублей

Новости

Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
Мишустин: В России должны появиться свои платформы для онлайн-обучения 14:59
В Кремле заявили об отсутствии решений сократить армию 14:54
Песков заявил о продолжении работы по урегулированию конфликта в Карабахе 14:54
СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+ 14:50
Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы 14:46
Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии 14:38
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море 14:35
В Болгарии из-за COVID-19 введут обязательное ношение масок на улице 14:09
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
В Вологодской области вертолет упал в реку 14:00
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля 13:52
В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 15:00

В развитие онкодиспансера в Волгограде вложили более 2 млрд рублей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгоградском областном онкологическом диспансере открывается один из самых современных в России операционных блоков. Его возможности оценил губернатор Андрей Бочаров.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

- То, что мы увидели сегодня, - это 21 век, - отметил Бочаров. - Мы приняли решение оборудовать операционный блок современным мировым оборудованием, осуществили подготовку медперсонала в российских и зарубежных клиниках. И сегодня на территории Волгоградской области мы можем выполнять операции такого же уровня, как в Москве и Санкт-Петербурге, в Европе и мире. Оказание помощи в такой тонкой, специфической сфере, как онкология, должно соответствовать самым высоким стандартам, только тогда это будет давать хороший результат.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волгоградская область ускорит программу капремонта

По сообщению пресс-службы администрации региона, в января здесь проводилась реконструкция: из областного бюджета выделили 300 миллионов рублей по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". В результате сформирована единая зона, включающая шесть операционных, а также отделение анестезиологии и реанимации. Смонтирована новая внутренняя система циркуляции воздуха и кондиционирования. Внедрен принцип консольного расположения всего хирургического и реанимационного оборудования.

Теперь каждая операционная оборудована под определенный профиль: для сосудистых вмешательств, операций по удалению опухолей в легких, пищеводе, желудке, печени, кишечнике, для хирургической гинекологии, урологии и онкомаммологии. Все максимально оцифровано, в оперблоке применены технологии "умного дома", что позволяет получать информацию о происходящих процессах и дистанционно управлять опциями, отображая информацию на табло.

Губернатор проинспектировал ход строительства диагностического лечебно-консультационного центра онкодиспансера. Работы идут по графику. К ноябрю запустят систему отопления. Здесь разместятся поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену и для детей на 100 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, блоки реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория и другие диагностические службы.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградская область в полтора раза увеличила несырьевой промэкспорт

- В рамках программы модернизации здравоохранения региона было принято решение создать на базе онкоцентра современный медицинский комплекс, отвечающий мировым стандартам. Нам выделены дополнительные средства, которые направлены на строительство диагностического лечебно-консультационного центра, - сказал Андрей Бочаров.

В развитие онкодиспансера с 2014 года уже вложено свыше 2,15 миллиарда рублей. В 2020-2024 годах объем финансирования составит еще 4,66 миллиарда рублей.

Объемы онкологической помощи в регионе сохраняются в полном объеме, невзирая на усиление работы по инфекционному профилю для сдерживания коронавирусной инфекции.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область – создаем будущее вместе

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19