В развитие онкодиспансера в Волгограде вложили более 2 млрд рублей

В Волгоградском областном онкологическом диспансере открывается один из самых современных в России операционных блоков. Его возможности оценил губернатор Андрей Бочаров.

- То, что мы увидели сегодня, - это 21 век, - отметил Бочаров. - Мы приняли решение оборудовать операционный блок современным мировым оборудованием, осуществили подготовку медперсонала в российских и зарубежных клиниках. И сегодня на территории Волгоградской области мы можем выполнять операции такого же уровня, как в Москве и Санкт-Петербурге, в Европе и мире. Оказание помощи в такой тонкой, специфической сфере, как онкология, должно соответствовать самым высоким стандартам, только тогда это будет давать хороший результат.

По сообщению пресс-службы администрации региона, в января здесь проводилась реконструкция: из областного бюджета выделили 300 миллионов рублей по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". В результате сформирована единая зона, включающая шесть операционных, а также отделение анестезиологии и реанимации. Смонтирована новая внутренняя система циркуляции воздуха и кондиционирования. Внедрен принцип консольного расположения всего хирургического и реанимационного оборудования.

Теперь каждая операционная оборудована под определенный профиль: для сосудистых вмешательств, операций по удалению опухолей в легких, пищеводе, желудке, печени, кишечнике, для хирургической гинекологии, урологии и онкомаммологии. Все максимально оцифровано, в оперблоке применены технологии "умного дома", что позволяет получать информацию о происходящих процессах и дистанционно управлять опциями, отображая информацию на табло.

Губернатор проинспектировал ход строительства диагностического лечебно-консультационного центра онкодиспансера. Работы идут по графику. К ноябрю запустят систему отопления. Здесь разместятся поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену и для детей на 100 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, блоки реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностическая лаборатория и другие диагностические службы.

- В рамках программы модернизации здравоохранения региона было принято решение создать на базе онкоцентра современный медицинский комплекс, отвечающий мировым стандартам. Нам выделены дополнительные средства, которые направлены на строительство диагностического лечебно-консультационного центра, - сказал Андрей Бочаров.

В развитие онкодиспансера с 2014 года уже вложено свыше 2,15 миллиарда рублей. В 2020-2024 годах объем финансирования составит еще 4,66 миллиарда рублей.

Объемы онкологической помощи в регионе сохраняются в полном объеме, невзирая на усиление работы по инфекционному профилю для сдерживания коронавирусной инфекции.