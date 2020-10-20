В Сочи рассказали, как курорт пережил первый осенний потоп

Накануне в Сочи прошел мощный ливень. Как во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 19 октября в городе-курорте выпало пять миллиметров осадков.

"Чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий населенных пунктов, не было, - отметил начальник пресс-службы экстренного ведомства Никита Гавриляк.

Единственное происшествие из-за неблагоприятных метеоявлений - аварийное отключение электроэнергии в Хостинском районе Сочи, которое к вечеру удалось восстановить.

В Сети появились видео последствий местного потопа. Улицы курорта сразу после начала сильного дождя превратились в реки. Особенно пострадал Адлерский район Сочи. Например, в селе Веселом автомобилям едва удавалось проехать по затопленным дорогам. Машины, припаркованные на обочинах, практически на треть кузова ушли под воду. А прохожим было проще плыть по трассе, чем переходить через нее.

Напомним, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру телефона "101".