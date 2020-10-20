Италия станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2021 году

Италия станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром", которая состоится в Екатеринбурге в 2021 году. Это решение принято в ходе заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо обсудили вопросы сотрудничества в области промышленности, транспорта, туризма, науки, и приняли ряд решений по дальнейшей активизации российско-итальянского диалога.

В 2021 году "Иннопром" пройдет с 6 по 9 июля. Главная тема - "Гибкое производство".

Напомним, Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за коронавируса выставка переместилась в виртуальный формат на платформу InnopromOnline.