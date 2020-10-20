Каким транспортом можно быстрее добраться на работу в разных городах

Каким видом транспорта чаще всего добираются россияне на работу? Сколько времени уходит у них на дорогу фактически, и сколько было бы оптимально?

Сервис Superjob опросил по 1500 работающих жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и по 800 - из других крупных городов, и выяснилось: в столицах путь до места работы на общественном транспорте занимает в среднем около часа, на своей машине - примерно минут сорок.

Так, быстрее всего автобусами и прочим транспортом доезжают до своих контор жители Тольятти (в среднем 33 минуты), Казани (35 минут) и Ульяновска (36 минут). А в Сочи и Перми проще добираться на личном автомобиле - это отнимет в среднем 20 и 26 минут, соответственно.

Наземный и подземный транспорт предпочитают москвичи (63 процента), петербуржцы (51) и воронежцы (45). На своих "колесах" чаще передвигаются работники в Челябинске (60 процентов), Красноярске (57) и Тюмени (55).

Что касается предпочтительного времени, что жители столицы, например, хотели бы, чтобы оно не превышало 28 минут, в Санкт-Петербурге назвали число 24. Жители Екатеринбурга считают, что было бы здорово тратить на поездку до работы 17 минут. В Красноярске и Тольятти еще выше ценят свое время и хотели бы успевать в офис за 13-14 минут. В этом с ними солидарны тюменцы и хабаровчане.

При этом, что любопытно, пандемия, ограничительные меры и перевод части сотрудников на удаленку хоть и подкорректировали время в дороге, но несущественно.

"Так, в Казани и Сочи снизилось время в пути на работу любым транспортом. В Перми возросло, но только общественным, также здесь стали чаще пользоваться личными авто и доезжать быстрее. В Иркутске добираться личным транспортом на работу стали чуть быстрее и доля автомобилистов выросла. В Ростове-на-Дону ситуация обратная", - говорится в исследовании.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще ездить на работу на своих машинах, при этом времени в пути осталось почти неизменным.