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20.10.2020 16:08
Рубрика: Власть

Полку дольщиков прибыло

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 238(8292)
Новый механизм помощи обманутым дольщикам законодательно закреплен в Свердловской области. Впервые на поддержку региональных властей могут рассчитывать люди, вложившие деньги в квартиры в незаконно построенных домах. До принятия этих поправок пострадавшие от недобросовестных застройщиков числились в списках добровольных кредиторов, и приходилось десятилетиями дожидаться, когда им вернут свои кровные.

Нелегальные многоквартирники начали расти на окраинах Екатеринбурга лет пять назад. Трехэтажные дома с подъездами, дворами и даже приусадебными участками возводили на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, без разрешения и утвержденной проектной документации. Квадратный метр в них порой был вполовину дешевле предложений на рынке жилья. Потому желающих заранее оплатить будущую квартиру хватало. В законодательные тонкости поддавшиеся соблазну дольщики не вникали.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Застройщик принимал деньги по договору займа, по-другому действовать отказывался. А когда суд признал дом, где мы купили квартиру, незаконной постройкой и его пустили под бульдозер, мы остались ни с чем. Даже в реестр дольщиков нас не включили: ни договоров долевки, ни документов, свидетельствующих о наличии паев в кооперативе, у нас не было, - пояснила одна из пострадавших Евгения Н.

В Екатеринбурге жертвами только одного ловкача Владимира Воробьева стали 190 человек, сообщил замминистра строительства области Максим Махнутин. Воробьев успел построить на землях ИЖС более трех десятков нелегальных домов. Три года назад суд признал его виновным сразу по двум статьям: "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения", "Легализация денежных средств" - и отправил в колонию на шесть лет. А покупатели квартир выходили на митинги и писали петиции с требованием признать их не партнерами-инвесторами, а обманутыми дольщиками.

Теперь, после внесения поправок, заметно расширится реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков (сейчас в нем 415 человек), но у бывших "невидимок" появился шанс восстановить свои права. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, в будущем году правительство региона намерено компенсировать им потери.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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