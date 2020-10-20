Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы, - картон, стекло, пластик и т.д. Тут же подключается мощный продув воздухом, и мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда, помощь человека исключается полностью. Из общей массы отходов извлекается больше 80% полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная", извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают". Причем ее можно сделать и каскадной - то есть еще на одном конвейере вновь прогнать уже отсортированные фракции и разделить их. Ведь одного стекла существует несколько видов, зеленое, коричневое, прозрачное, и установка способна рассортировывать его.
То же самое касается и различных видов картона, пластика и т.д. - У каждого народа свой "мусорный" менталитет, - отмечает Олег Шешуков. -Чтобы привить культуру обращения с бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет столько времени в запасе. Уральский сепаратор способен сортировать отходы не на кухне, а на специальных предприятиях, ведь его можно настроить на определение любых компонентов в мусорном потоке.
Этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Она "близорука" по отношению к нашему мусору, попросту его не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.
Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комплектующих, и будет исключена зависимость от зарубежных поставщиков. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости импортного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить эксклюзивными уральскими сепараторами.
Уральские ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20% отходов, которые невозможно переработать. Они предлагают методом пиролиза превращать их в золу, которую через некоторое время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип установки на Урале уже создан.