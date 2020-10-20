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20.10.2020 18:13
Рубрика: Общество

Мусор сдует ветром

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Оптическая установка для сортировки бытовых отходов, созданная учеными Уральского федерального университета при сотрудничестве с компанией "Аксалит", проходит последние испытания. И с 2021 года уже будет внедрена на мусоросортировочных заводах Среднего Урала.

Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы, - картон, стекло, пластик и т.д. Тут же подключается мощный продув воздухом, и мусорные фракции буквально сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда, помощь человека исключается полностью. Из общей массы отходов извлекается больше 80% полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная", извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают". Причем ее можно сделать и каскадной - то есть еще на одном конвейере вновь прогнать уже отсортированные фракции и разделить их. Ведь одного стекла существует несколько видов, зеленое, коричневое, прозрачное, и установка способна рассортировывать его.

Фото: Александр Корольков/РГ
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То же самое касается и различных видов картона, пластика и т.д. - У каждого народа свой "мусорный" менталитет, - отмечает Олег Шешуков. -Чтобы привить культуру обращения с бытовым мусором, немцам потребовалось не одно десятилетие. У нас нет столько времени в запасе. Уральский сепаратор способен сортировать отходы не на кухне, а на специальных предприятиях, ведь его можно настроить на определение любых компонентов в мусорном потоке.

Этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Она "близорука" по отношению к нашему мусору, попросту его не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.

Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комплектующих, и будет исключена зависимость от зарубежных поставщиков. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости импортного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить эксклюзивными уральскими сепараторами.

Уральские ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20% отходов, которые невозможно переработать. Они предлагают методом пиролиза превращать их в золу, которую через некоторое время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип установки на Урале уже создан.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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