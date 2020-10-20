В Челябинской области продлят осенние каникулы

В Челябинской области осенние каникулы решили продлить до двух недель.

Среднеспециальным учебным заведениям и вузам рекомендовано уходить на внеплановые каникулы в случае ухудшения эпидситуации, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Алексей Текслер.

- Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области, - написал губернатор . - Их продолжительность составит 14 дней вместо семи вне зависимости от даты начала - в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и вузам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Стоит отметить, что ранее челябинские власти заявляли об отсутствии намерений устраивать внеплановые каникулы или переводить школьников на дистанционное обучение. Однако сезонный рост вирусных заболеваний внес в планы свои коррективы.