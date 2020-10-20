В Челябинской области продлят осенние каникулы

В Челябинской области осенние каникулы решили продлить до двух недель.
Среднеспециальным учебным заведениям и вузам рекомендовано уходить на внеплановые каникулы в случае ухудшения эпидситуации, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Алексей Текслер.
- Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области, - написал губернатор . - Их продолжительность составит 14 дней вместо семи вне зависимости от даты начала - в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и вузам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Стоит отметить, что ранее челябинские власти заявляли об отсутствии намерений устраивать внеплановые каникулы или переводить школьников на дистанционное обучение. Однако сезонный рост вирусных заболеваний внес в планы свои коррективы.
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Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области. Их продолжительность составит 14 дней вместо 7 вне зависимости от даты начала — в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и ВУЗам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации. Согласен с врачами: пауза позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и восстановление сил. За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. Но просто отправить ребят на каникулы недостаточно. Отпускать гулять в компании сверстников — это не лучшее решение. Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры и пр. Если есть идеи и предложения, пишите в комментариях, обязательно рассмотрим. #Текслер #ЧелябинскаяОбласть