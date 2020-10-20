В Екатеринбурге нашли тело пропавшего пилота

Поиски пилота, который находился в Екатеринбурге по делам и пропал несколько дней назад, завершены. Сегодня утром молодой человек найден погибшим.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 28-летнего мужчины в районе улицы Розы Люксембург. Согласно предварительным данным, это летчик, который ранее прибыл из Якутии в командировку", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

На месте происшествия работают сотрудники СК и полиции. Устанавливаются возможные очевидцы. Тело передадут судмедэкспертам: они установят точную причину и время смерти.

Как рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, расположенного напротив.

"Информация в дежурную часть поступила в 9:49. На место пригласили родных пропавшего, и они опознали его. Сейчас на месте трагедии работают сыщики угрозыска и служебно-розыскная собака", - сообщил он, подчеркнув, что все собранные по делу материалы органы МВД передали в региональный СК для принятия процессуального решения.