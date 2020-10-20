В Кургане девушку осудили за репост десятилетней давности

Курганский городской суд признал 27-летнюю екатеринбурженку Полину Гузееву, временно проживающую в Кургане, виновной в распространении экстремистского материала - музыкального клипа, высмеивающего расовые предрассудки. И назначил ей штраф - тысячу рублей.

В августе сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом курганской полиции сообщили Полине, что десять лет назад она сделала репост на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" клипа, который в 2016 году признали экстремистским. Девушку попросили подписать объяснительную записку и удалить видео, что она и сделала. Но дело было составлено, и ее ждал суд.

Песня, о которой идет речь, исполняется от лица русского парня, который обиделся на девушку за то, что она предпочла ему чернокожего молодого человека. Ребята, которые снялись в клипе, после такой новости записали обращение, в котором объясняют, что смысл ролика совершенно в другом: высмеять человеческую глупость и тех, кто ставит себя выше других по цвету кожи.

При привлечении к административной ответственности за распространение подобной информации важно учитывать контекст и эмоциональную оценку

Интересно, в списке экстремистских материалов минюста под номером 3481 указан пост другого пользователя соцсети, который содержит несколько аудиозаписей, среди которых и клип, ставший причиной суда над Полиной.

PRO и CONTRA

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- В интернете ничего не забывается и ничего не пропадает, если специально не удалить. Поэтому любая глупость, сделанная вами еще в подростковом возрасте, может аукнуться через пару-тройку десятилетий. Например, юношеские симпатии к криминальной субкультуре могут помешать при проверке на предмет занятия какой-либо серьезной должности на госслужбе или в крупной компании. Поэтому воспитывайте своих отпрысков в понимании того, что в XXI веке надо с самых пеленок вести себя в Сети очень осмотрительно.

Вторая сторона той же интернет-"медали" состоит в том, что все свои страницы во всех соцсетях, на всех сайтах и порталах придется контролировать на всю "глубину" времени - от первоначальной регистрации или последнего удаления контента! Зачем? А затем, что интернет способен сам, без вашего ведома, тиражировать записи, распространять информацию, которая, может быть, даже для вас самих давно устарела, поскольку ваши взгляды изменились, и за которую вам, если бы вы о ней вспомнили, стало бы стыдно. Именно поэтому нарушения антиэкстремистского и антитеррористического законодательства в Сети относятся к категории "длящихся" правонарушений. К ним не должен применяться срок давности, отсчитываемый в других случаях от даты правонарушения. Действительно, какая разница для общества, когда, кто и по какой причине, по молодости или за компанию, призвал, например, спасать одних расправой с другими, если "поиск" выдает этот призыв любому интересующемуся "вопросом" до сего дня и именно сегодня провоцирует читателя на преступную деятельность?

Таким образом, чтобы не стать в будущем нарушителем, каждый день руководствуйтесь общеизвестными нравственными нормами, и тогда не потребуется тревожно следить за индексом книг и публикаций, признанных судами экстремистскими. Критерии таких публикаций записаны в законодательстве, поберегитесь "с запасом". Скажу больше: прежде чем репостить чужие мысли, подумайте, а достойны ли они распространения? .

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

- Полностью поддерживаю точку зрения моего курганского коллеги Бориса Шалютина, который обратил вимание, что клип девушки разещен в чужом посту среди других аудизаписей. Кроме того, считаю необходимым отметить, что сам по себе закон не вызывает такого количества критики, как действия правоохранительных органов на практике. И в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) о делах экстремистской направленности, и в указании Генпрокуратуры России от 21.09.2018 N 602/27 акцентируется внимание на том, что и форму, и контекст размещенной информации необходимо рассматривать в совокупности.

Музыкальный клип и текст песни высмеивает и осуждает расовые предрассудки, и именно эта смысловая нагрузка должна исключать привлечение к административной ответственности за распространение подобной информации: важны контекст и эмоциональная оценка.

Больше всего вопросов вызывает такой экзотический интерес курганских правоохранителей к ранее совершенно неизвестным среди широкой публики произведениям. Еще более удивительно, что девушку привлекли к административной ответственности, обнаружив ее репост в Сети десятилетней давности, а информация была размещена задолго до признания материала экстремистским. Получается, что сами правоохранители в таких случаях прилагают немало усилий к тому, чтобы способствовать распространению таких материалов, которые они считают вредными и нарушающими права представителей негроидной расы?

Не могу удержаться и от вопроса, откуда у курганской полиции такое рвение защищать абстрактные в данном случае права афроамериканцев? Неужели в регионе не угоняют автомобили, не совершают краж личного имущества, и полиции больше некуда применить свои силы?

Пока можно только предположить, что такие действия правоохранителей продолжатся, если за подобный "скрупулезный" поиск подобных дел будет следовать не порицание, а продвижение по службе.