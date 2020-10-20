В Курганской области суд заставил бизнес заплатить за вывоз мусора

Арбитражный суд Курганской области взыскал с предприятий более 750 тысяч рублей задолженности в пользу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им придется оплатить услугу за все время ее оказания, независимо от того, есть или нет у них письменный договор с регоператором.

- Отсутствие договора не освобождает от внесения платы за вывоз отходов, о чем свидетельствует судебная практика и в других регионах РФ, - прокомментировали в компании, которая занимается сбором и транспортированием отходов. - Обращение с ТКО - это коммунальная услуга, которую обязаны оплачивать все и вовремя. Вывозить и утилизировать отходы с привлечением кого-либо, кроме регионального оператора, незаконно.

По данным предприятия, сейчас в производстве суда находится 26 заявлений о взыскании задолженности за вывоз ТКО с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на более чем 2 миллиона рублей. Между тем в картотеке арбитражных дел есть ряд исковых заявлений регоператора и к бюджетным учреждениям.