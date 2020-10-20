В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса

На последнем заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии Тюменской области решили к основной неделе осенних школьных каникул добавить еще одну. Таким образом отдыхать воспитанники общеобразовательных учебных заведений будут с 26 октября по 8 ноября, а на уроки выйдут 9 ноября.

- Удлиненный формат каникул не грозит нарушить учебный ритм, - отметил заместитель губернатора, директор департамента образования и науки области Алексей Райдер. - В дальнейшем еще интенсивней выдавать материал никто не собирается, как и сокращать время следующих каникул - зимних и весенних. Дистанционный формат обучения также не рассматривается.

Руководитель ведомства подчеркнул, что на две недели грядущего отдыха по гуманитарным предметам ребята получат списки для чтения: чтобы, так сказать, не забыть о школе.

Райдер рассказал, что в регионе нет полностью закрытых общеобразовательных учебных заведений. По ОРВИ на карантине сейчас находятся 44 класса из восьми школ (больше всего их - 188 человек - из Боровской школы Тюменского района). По коронавирусу - восемь классов из семи школ. В течение первой четверти COVID-19 был подтвержден у 800 учеников. В настоящее время на учете по новой инфекции стоят 30 детей и 37 студентов колледжей и вузов.

В конце прошлой недели на дистанционный формат обучения перешли Ишимский педагогический институт, филиал Тюменского госуниверситета, а следом и сам ТюмГУ - здесь очаг вспыхнул в общежитии на улице Красина. В Государственном аграрном университете Северного Зауралья на удаленку ушли восемь учебных групп - в вузе коронавирус был выявлен у девяти студентов и двух преподавателей.

К сегодняшнему дню статистика по коронавирусу в "тюменской матрешке" такая: 165 новых случаев заражения зарегистрировано в Тюменской области, 194 случая - в Югре, 288 случаев - на Ямале. Число умерших в этих регионах: 51 человек - в Тюмени, 109 - на Ямале и 215 - в ХМАО.

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