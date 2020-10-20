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20.10.2020 16:05
Рубрика: Общество

Социальный счет для мамы

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 238(8292)
Правительство Курганской области предложило на федеральном уровне запретить родителям тратить детские пособия на алкоголь и сигареты, а также предоставить регионам право самостоятельно определять механизм контроля за целевым использованием средств.

Инициатива родилась еще в прошлом году после двух пожаров, в которых погибло шесть детей. Оказалось, семьи были неблагополучными. В одной оба родителя не работали, за детьми не следили, постоянно устраивали в доме пьянки, проще говоря, пропивали деньги, выделяемые государством на детей. Таких примеров, особенно в глубинке, наберется не один десяток.

Ежемесячные пособия, конечно, небольшие - от 290,95 до 582,98 рубля на ребенка. Но, когда в семье несколько ребятишек и все мал мала меньше, сумма набирается приличная. По данным ГУ соцзащиты населения на 1 октября, в Зауралье 40 174 человека получали пособия на 72 905 детей. В течение года на выплаты предусмотрено 297 миллионов рублей.

Фото: iStock
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На заседании комитета по социальной политике Облдумы идею запретить горе-мамам тратить детские на водку одобрили. Но как осуществить задуманное на практике?

- Мы предлагаем использовать социальный электронный счет, - пояснила заместитель начальника ГУ соцзащиты населения Анастасия Золотухина. - То есть, чтобы получить пособие, необходимо сначала открыть в любом банке счет и привязать его к платежной карте "Мир". Списать с этого счета деньги на алкоголь не получится.

По словам авторов, система позволяет регистрировать покупки определенной категории товаров, спиртного и сигарет в ней нет. Перевести детские с социального счета на другой, снять или обналичить нельзя. Технически это выглядит примерно так: по договору с торговыми сетями за их счет доработают программные комплексы на кассе, где установят дополнительную функцию, которая вместо обычных двух вариантов оплаты товара предложит три - наличные, кредитная карта либо социальный счет. Если денег на покупку на социальном счете не хватит, можно добавить с другой карты. Предполагается, что контролировать транзакции с социального счета будет специальная организация. Кстати, примерно такая же схема, работающая в одном из регионов, неплохо себя зарекомендовала.

Между тем

Предлагаемая курганцами система пока подходит только для городов и райцентров, где представлены торговые сети. В большинстве маленьких деревень даже магазинов нет, покупателей обслуживают приезжие автолавки за наличные. А именно в таких населенных пунктах чаще всего и происходят ЧП с детьми. Разработчики предлагают сначала опробовать систему на крупных поселениях, а потом думать, что делать с автолавками. Если законодательную инициативу поддержат на федеральном уровне и опыт окажется удачным, его распространят на остальные виды детских пособий.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Декретные и пособия на ребенка

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