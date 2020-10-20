Еще десять лет назад обосноваться в Комарово, за объездной дорогой Тюмени по направлению к Кургану, считалось вершиной житейской удачи. Свой дом, огород, а у кого-то даже сад, покой, до цивилизации рукой подать: от крайней улицы поселка до города всего семь минут неспешного хода под мостом развязки. Теперь же комаровские усадьбы мало кого привлекают. Дело не только в раздутой цене за квадратный метр (на старте застройки "затюменья" в 2007 году он стоил 24 тысячи рублей, сейчас примерно в пять раз дороже), сколько в интересном соседстве: микрорайон, который задумали как малоэтажный и независимый, теперь граничит с несколькими десятками высоток. По новому генплану Тюмени в ближайшие годы градостроители обещают освоить все поля в округе, и тогда численность жителей частных домов и многоквартирников достигнет 80 тысяч человек. А дорог как было две, так и осталось. Нетрудно догадаться, что по этому поводу думает мучающийся в утренних и вечерних пробках народ…

Раньше всю землю за объездной дорогой планировали отдать под частные дома, но стали строить высотки. Все бы ничего, да дорог на выезд в город только две. Фото: Ирина Никитина/РГ

Уже около месяца жители 8-го, 7-го и 5-го Губернских проездов, близких к светофору "на Тюмень", отстаивают тупики, которые хотят распечатать не только управа Калининского округа, но и соседи с параллельных улиц.

- Несколько недель назад неизвестный мужчина самовольно попытался закрыть водоотводную канаву бетонной плитой между Восьмым проездом и примыкающей к нему Слободской улицей. Тогда мы его спугнули, вызвав полицию. Я позвонил в управу, где меня огорошили: работы на участке и в самом деле запланированы, а незаконно действовавший на муниципальной земле "энтузиаст" немного поторопился, - объясняет Денис Савельев, живущий в этом районе.

Противники открытия проездов, узнав об активности чиновников, за пару часов собрали подписи, на следующий день смогли попасть к главе на прием, и дело поставили на паузу. Зачем же людям тупики, из-за которых до дома приходится делать огромный крюк через весь поселок? Тем более в генплане указано: улицы должны быть сквозными!

У местных жителей своя правда. Семьи Суворовых, Тарасовых, Куликовых, Архипенко, да и все остальные с 5-го, 7-го и 8-го Губернских, например, переживают: после открытия проездов, самых узких мест в поселке, где с трудом разъезжаются машины, опасности в первую очередь будут подвергаться пешеходы. Тротуары для них просто-напросто негде проложить. И в программу благоустройства, по информации властей, участки пока не попадают…

А меж тем взрослые через эти улицы направляются в город, ребятишки бегут на остановку школьного автобуса, несладко придется комаровцам в инвалидных колясках, как и мамочкам с упакованными в люльки на колесах младенцами: на обочине и так не развернуться, а что будет, когда сюда ринется габаритный транспорт, желающий поскорее объехать пробки? Минувшим летом на соседней Губернской случилась трагедия: ребенка задавил башенный кран.

Вообще, были ли на этом участке когда-то действующие проезды, никто и не помнит. Жители уверяют: ямы, причем с устроенными в них водоотводными лотками, зияли всегда. Кто их сделал, если не дорожники? Сначала это никого не волновало, но, когда рядом с Комарово выросли многоэтажные дома, а автомобильное движение стало интенсивным, объезжать заторы обитатели многоэтажек придумали через открытые дороги поселка.

- Меня больше расстраивает позиция комаровцев с параллельных улиц: они заявили, что самовольно закопают свои проезды, если управа не откроет наши. Мол, страдать, так всем вместе… Почему мы должны отвечать за ошибки проектировщиков, которые возвели огромный микрорайон, не позаботившись о дорожной сети? - спрашивает Савельев. - Мы понимаем, по генплану рано или поздно канавы все-таки сровняют, а улицы сделают сквозными. Установить лежачие полицейские я, например, согласен и за свои деньги, но ведь это незаконно - решение по ним принимает специальная комиссия. Как часто бывает, после несчастного случая…

Когда город приступит к исполнению задачи, пока неясно. Инициативной группе рекомендовали попасть на прием к руководству департамента земельных отношений и градостроительства и еще раз аргументированно объяснить свою позицию. А она отнюдь не в том, чтобы закрыть улицу для посторонних машин. Главное -обезопасить пешеходов, пока на проездах не сделают тротуары и не установят знаки.

Кстати, комаровцам не впервой встречаться с чиновниками. Жители поселка уже подавали административные иски в областной суд на местное правительство, протестуя против пробивки через частную застройку федеральной трассы в обход Тюмени с предположительным трафиком до 16 тысяч авто в сутки. Дорога внутреннего пользования, да не одна, несомненно, нужна, тем более через десяток лет среди многоэтажек обещают поставить пять школ, восемь садиков, ТРЦ, деловой центр, рынок, спортивную арену, гостиницу и даже пожарное депо. Однако прокладывать магистраль надо точно не в самом поселке и не в многоэтажной "Тюменской слободе".

Прямая речь

Владимир Кильтау, глава управы Калининского административного округа г. Тюмени:

- В генеральный план Тюмени заложено примыкание Губернских проездов к улице Слободской. Вопрос организации выездов с сохранением системы водоотвода и установкой знаков "Уступи дорогу" рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения. Финансирование мы запросили, но, получив коллективное письмо от жителей Комарово, приостановили работы до окончания разбирательств. У органов местного самоуправления нет задачи сделать кому-то хуже, а кому-то лучше: действуем в рамках законодательства. Если проезды все-таки начнут открывать, то ничего, кроме чистки водоотводной канавы, не изменится - благоустройство этой территории не планируется.

Между тем

На днях калининская управа распространила информацию, что с 30 октября меняется схема движения в районе индивидуальной жилой застройки в Комарово: всякого вида транспорту разрешат ездить только по центральным улицам на въезд и выезд из поселка, на остальные пустят лишь легковые автомобили (с прицепом и без), мотоциклы и мопеды. Поможет ли это обеспечить безопасность там, где нет тротуаров и лежачих полицейских?