Банк России представил обширный доклад о выпуске цифрового рубля. Им можно будет платить и как "цифровыми наличными" (без доступа к интернету и мобильной связи), и онлайн. Если наличные выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные существуют в виде записей на счетах в банках, то цифровой рубль будет иметь форму кода в специальном электронном кошельке, открытом в платежной системе Банка России.

"РГ" отвечает на главные вопросы о возможной цифровой национальной валюте.

1. Как получить цифровой рубль и расплатиться им?

Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли путем обмена за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах, отвечает представитель Банка России. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях. Все три формы будут беспрепятственно обмениваться друг на друга.

Как поясняет ЦБ, тратить цифровые рубли можно будет так же, как вы тратите сейчас наличные или деньги на счете в банке. В онлайн-режиме можно использовать мобильное приложение, в офлайн-режиме необходимо будет перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, поддерживающее офлайн-расчеты без доступа к интернету с использованием технологий беспроводной связи.

Цифровые рубли можно будет перевести, к примеру, в мобильном приложении банка на свой счет, а далее в обычном режиме пользоваться картой или же, при потребности в наличных, снять их в банкомате. Доработок ни в самих картах, ни в сети АТМ для подобных операций не потребуется, говорит исполнительный директор по развитию, зампред правления Банка "Русский Стандарт" Елена Петрова.

2. Это вроде криптовалюты?

Нет, хотя цифровой рубль будет, вероятно, построен на технологии распределенных реестров - блокчейне. Но платформа для цифровых валют может представлять собой и централизованную IT-систему. Единственная сертифицированная ФСБ блокчейн-платформа на данный момент - "Мастерчейн", созданная Ассоциацией ФинТех под эгидой Банка России.

"Особенность сетей блокчейна в том, что информация дублируется в каждом из узлов сети, - говорит гендиректор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова. - Это помогает обеспечить неизменность данных и придает системе большую устойчивость. Однако скорость вычислений и расчетов на блокчейне ниже, чем при использовании централизованной системы, так как информация должна быть записана на множестве узлов сети. В то же время для расчетов на блокчейне существуют решения, которые позволяют облегчить вычисления и ускорить расчеты. Ряд центральных банков при разработке цифровой валюты предлагают использовать гибридную модель, которая сочетала бы в себе преимущества разных типов систем".

3. Доверяю только наличным. Цифровой рубль - это, наверное, совсем небезопасно?

"Главная особенность наличных денег в том, что их эмитент - Центральный банк, и такие деньги, по сути, являются обязательствами Центрального банка, - говорит Татьяна Жаркова. - Ответственность же за безналичные средства граждан и бизнеса, хранящиеся на счетах в коммерческих банках, несут сами банки. В случае с цифровой валютой ее эмитентом выступает ЦБ. Такие средства учитываются на электронных кошельках, управлять которыми можно, например, с помощью мобильных приложений - и в этом цифровая валюта схожа с безналичной формой денег. Но в то же время средства на электронных кошельках являются обязательствами не коммерческого банка, а ЦБ. Поэтому эта форма денег имеет меньше рисков по сравнению с безналичными, так как ее эмитентом и гарантом является ЦБ. Кроме того, цифровая валюта позволяет обеспечить удобство расчетов, которого нет у наличных".

"Инфраструктура, необходимая для обращения цифрового рубля, безусловно, должна обладать устойчивостью, надежностью и самым высоким уровнем информационной безопасности, - говорит представитель ЦБ. - Поэтому Банк России уделяет большое внимание проработке таких вопросов, чтобы обеспечить бесперебойность платежей и расчетов в цифровых рублях".

4. ЦБ хочет избавиться от наличных?

Наличные останутся и будут обращаться совместно с цифровым рублем, говорит представитель Банка России. Доли цифрового рубля и наличных денег в денежном обращении будут формироваться естественным образом в зависимости от потребностей экономики по использованию каждой из форм денег в расчетах.

5. Зачем это все, если есть наличные и карты?

Прежде всего Банк России, по словам его представителя, видит во введении цифрового рубля возможности предоставления гражданам и бизнесу доступных и быстрых платежных сервисов с минимальными издержками, а также необходимость создания высокотехнологичных денег для развития цифровой экономики и внедрения финансовых инноваций, доступных всем без исключения.

"На платформе цифровой валюты можно будет создавать новые сервисы для граждан, банков, бизнеса и государства, - добавляет Татьяна Жаркова. - Например, в такой платформе могут применяться смарт-контракты - специальные программы, которые автоматически проверяют исполнение условий договоров и проводят расчеты".

6. Почему после стольких сомнений в том, нужна ли цифровая валюта, Банк России запустил ее широкое обсуждение именно сейчас?

"Банк России уже несколько лет изучает вопрос создания цифровой валюты Центрального банка, а также входит в рабочие группы по исследованию указанной тематики центральными банками ведущих стран и международными финансовыми организациями", - говорит представитель ЦБ.

7. Все равно ничего непонятно!

Не стоит расстраиваться: многое, что относится к цифровому рублю, остается непонятным и для профессионального сообщества. У проекта цифрового рубля (если его создание вообще будет признано необходимым) впереди много развилок.