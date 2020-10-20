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Рубрика: Экономика

Деньги закодируют

Цифровой рубль - что это и зачем
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 238(8292)
Банк России представил обширный доклад о выпуске цифрового рубля. Им можно будет платить и как "цифровыми наличными" (без доступа к интернету и мобильной связи), и онлайн. Если наличные выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные существуют в виде записей на счетах в банках, то цифровой рубль будет иметь форму кода в специальном электронном кошельке, открытом в платежной системе Банка России.
Цифровой рубль, вероятно, будет построен на технологии блокчейн. Фото: Александр Корольков/РГ Цифровой рубль, вероятно, будет построен на технологии блокчейн. Фото: Александр Корольков/РГ
Цифровой рубль, вероятно, будет построен на технологии блокчейн. Фото: Александр Корольков/РГ

"РГ" отвечает на главные вопросы о возможной цифровой национальной валюте.

1. Как получить цифровой рубль и расплатиться им?

Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли путем обмена за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах, отвечает представитель Банка России. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях. Все три формы будут беспрепятственно обмениваться друг на друга.

Как поясняет ЦБ, тратить цифровые рубли можно будет так же, как вы тратите сейчас наличные или деньги на счете в банке. В онлайн-режиме можно использовать мобильное приложение, в офлайн-режиме необходимо будет перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, поддерживающее офлайн-расчеты без доступа к интернету с использованием технологий беспроводной связи.

Цифровые рубли можно будет перевести, к примеру, в мобильном приложении банка на свой счет, а далее в обычном режиме пользоваться картой или же, при потребности в наличных, снять их в банкомате. Доработок ни в самих картах, ни в сети АТМ для подобных операций не потребуется, говорит исполнительный директор по развитию, зампред правления Банка "Русский Стандарт" Елена Петрова.

2. Это вроде криптовалюты?

Фото: iStock
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Нет, хотя цифровой рубль будет, вероятно, построен на технологии распределенных реестров - блокчейне. Но платформа для цифровых валют может представлять собой и централизованную IT-систему. Единственная сертифицированная ФСБ блокчейн-платформа на данный момент - "Мастерчейн", созданная Ассоциацией ФинТех под эгидой Банка России.

"Особенность сетей блокчейна в том, что информация дублируется в каждом из узлов сети, - говорит гендиректор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова. - Это помогает обеспечить неизменность данных и придает системе большую устойчивость. Однако скорость вычислений и расчетов на блокчейне ниже, чем при использовании централизованной системы, так как информация должна быть записана на множестве узлов сети. В то же время для расчетов на блокчейне существуют решения, которые позволяют облегчить вычисления и ускорить расчеты. Ряд центральных банков при разработке цифровой валюты предлагают использовать гибридную модель, которая сочетала бы в себе преимущества разных типов систем".

3. Доверяю только наличным. Цифровой рубль - это, наверное, совсем небезопасно?

"Главная особенность наличных денег в том, что их эмитент - Центральный банк, и такие деньги, по сути, являются обязательствами Центрального банка, - говорит Татьяна Жаркова. - Ответственность же за безналичные средства граждан и бизнеса, хранящиеся на счетах в коммерческих банках, несут сами банки. В случае с цифровой валютой ее эмитентом выступает ЦБ. Такие средства учитываются на электронных кошельках, управлять которыми можно, например, с помощью мобильных приложений - и в этом цифровая валюта схожа с безналичной формой денег. Но в то же время средства на электронных кошельках являются обязательствами не коммерческого банка, а ЦБ. Поэтому эта форма денег имеет меньше рисков по сравнению с безналичными, так как ее эмитентом и гарантом является ЦБ. Кроме того, цифровая валюта позволяет обеспечить удобство расчетов, которого нет у наличных".

"Инфраструктура, необходимая для обращения цифрового рубля, безусловно, должна обладать устойчивостью, надежностью и самым высоким уровнем информационной безопасности, - говорит представитель ЦБ. - Поэтому Банк России уделяет большое внимание проработке таких вопросов, чтобы обеспечить бесперебойность платежей и расчетов в цифровых рублях".

4. ЦБ хочет избавиться от наличных?

Наличные останутся и будут обращаться совместно с цифровым рублем, говорит представитель Банка России. Доли цифрового рубля и наличных денег в денежном обращении будут формироваться естественным образом в зависимости от потребностей экономики по использованию каждой из форм денег в расчетах.

5. Зачем это все, если есть наличные и карты?

Фото: iStock
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Прежде всего Банк России, по словам его представителя, видит во введении цифрового рубля возможности предоставления гражданам и бизнесу доступных и быстрых платежных сервисов с минимальными издержками, а также необходимость создания высокотехнологичных денег для развития цифровой экономики и внедрения финансовых инноваций, доступных всем без исключения.

"На платформе цифровой валюты можно будет создавать новые сервисы для граждан, банков, бизнеса и государства, - добавляет Татьяна Жаркова. - Например, в такой платформе могут применяться смарт-контракты - специальные программы, которые автоматически проверяют исполнение условий договоров и проводят расчеты".

6. Почему после стольких сомнений в том, нужна ли цифровая валюта, Банк России запустил ее широкое обсуждение именно сейчас?

"Банк России уже несколько лет изучает вопрос создания цифровой валюты Центрального банка, а также входит в рабочие группы по исследованию указанной тематики центральными банками ведущих стран и международными финансовыми организациями", - говорит представитель ЦБ.

7. Все равно ничего непонятно!

Не стоит расстраиваться: многое, что относится к цифровому рублю, остается непонятным и для профессионального сообщества. У проекта цифрового рубля (если его создание вообще будет признано необходимым) впереди много развилок.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/ Игорь Зубков
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