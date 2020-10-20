В этом году особенно важно защитить себя от гриппа, сделав прививку, - об этом настойчиво говорит и наш министр здравоохранения Михаил Мурашко, напоминают ведущие инфекционисты, эпидемиологи, иммунологи. Почему мы боимся заболеть COVID-19, а прививаться нужно от гриппа? На самые злободневные вопросы ответила завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России профессор Елена Бурцева.

Почему прививку предлагают сделать сейчас, когда грипп еще не пришел?

Для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября - начале декабря, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль. Для того чтобы выработался защитный иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заранее - для формирования иммунитета необходимо 2-3 недели.

Сейчас как раз самое благоприятное время для прививки. Хочу также отметить, что грипп, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, наряду с новым коронавирусом все-таки вызывает много осложнений. Вакцинация - это именно тот способ, который предупредит развитие таких тяжелых осложнений, как, например, пневмония.

Можно заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом?

Да, такие случаи были, и пациенты с двойной инфекцией чаще болели тяжело. Сочетанная инфекция гриппа с любым респираторным вирусом всегда будет утяжелять течение заболевания. Поэтому если мы отсечем восприимчивость организма к вирусу гриппа, то и другая инфекция, в том числе и COVID-19, будет протекать легче и без осложнений.

Как защищаться от гриппа, если нет возможности или желания делать прививку?

Грипп - это воздушно-капельная инфекция, поэтому главная профилактика - это предупреждение распространения вируса от заболевшего человека к здоровому. Поэтому от гриппа помогут все те меры защиты, которые мы рекомендуем и от COVID-19: носить маску, избегать участия в массовых мероприятиях, особенно внутри помещения, стараться не прикасаться к загрязненным поверхностям, защищать руки перчатками и, конечно, чаще мыть руки.

Кроме того, важно укреплять естественный иммунитет. Это обеспечивают прогулки на свежем воздухе, правильное питание, прием витаминов, физическая активность.

Кому прививки от гриппа нужны в первую очередь?

У нас есть национальный календарь прививок, который преду­сматривает первоочередную вакцинацию групп риска по гриппозной инфекции. Во-первых, это наиболее восприимчивые люди - дети дошкольного и школьного возраста, а также лица, которые по своей профессиональной принадлежности сталкиваются с инфицированными - врачи, учителя, работники транспорта, продавцы и кассиры. Сюда же включены люди, проживающие в организациях интернатного типа.

Вторую группу риска определяют люди с хроническими соматическими заболеваниями, а также беременные. Безусловно, заражение любой респираторной инфекцией может привести к обострению хронических заболеваний, а в случае гриппа и COVID-19 у хроников чаще развиваются тяжелые осложнения, в некоторых случаях приводящие к летальному исходу. Грипп тоже дает повышение смертности, о чем мы почему-то нередко забываем.

Вакцинация снижает риск инфицирования гриппом, а в случае заражения заболевание протекает более легко .

Многие люди боятся вакцинироваться из-за побочных эффектов. Насколько такие опасения оправданы?

Современные вакцины против гриппа совершенно безопасны и слабореактогенны (то есть не вызывают побочных эффектов). Кроме того, в основном используются инактивированные вакцины, то есть в них не содержится живого вируса. Следовательно, вызвать респираторное заболевание вакцинация не может.

Но аллергическая реакция все-таки не исключена. Поэтому аллергикам, людям с другими аутоиммунными заболеваниями желательно перед прививкой проконсультироваться с врачом.

Прививка от гриппа нужна еще и для того, чтобы, если вы вдруг "поймаете" коронавирус, две инфекции не наложились одна на другую

Может ли вакцинация от гриппа стимулировать иммунитет и от коронавируса?

Такая гипотеза существует, но нуждается в проверке. Как раз этот эпидемический сезон и даст нам ответ на этот вопрос. Единственное, что можно сказать: когда проводится вакцинация (это было замечено и раньше), на протяжении одного месяца после прививки уменьшается количество и других респираторных заболеваний.

При вакцинации организм реагирует не только выработкой специфического иммунитета к вирусу гриппа, но и повышает другие факторы иммунитета, поэтому "двойная" защита, пусть и не стопроцентная, возможна.

Что предпочтительнее: защитить себя прививкой или положиться на естественный иммунитет, например, попринимать иммуномодуляторы?

Не надо бояться прививок! В нашей стране каждый год вакцинируются от гриппа миллионы людей, в последние годы - около половины населения. Случаи побочных эффектов, аллергии крайне редки.

Эффект от прививки сохраняется на протяжении года. Такая защита эффективнее, чем пить долгое время противогриппозные препараты для поддержания иммунной системы. А принимать иммуномодуляторы без назначения врача вообще опасно.

В составе гриппозных вакцин содержатся 3-4 штамма вируса гриппа в соответствии с прогнозом и рекомендациями ВОЗ. Поэтому состав вакцин един для всего мира и всех производителей - и наших, и зарубежных.

У каждого человека должен быть свой опыт: надо либо поверить, либо не верить, но для этого надо попробовать.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Кстати

Можно ли сделать прививку импортной вакциной?

"Ни в одной клинике невозможно сделать прививку от гриппа зарубежной вакциной!" - таких возмущенных сообщений в соцсетях довольно много. Еще несколько лет назад у людей был выбор - сделать прививку бесплатно российским препаратом или пойти в коммерческую клинику, заплатить и привиться импортной вакциной. Но сейчас ситуация изменилась: в госзакупках иностранные госкомпании не участвуют (российских производителей противогриппозных вакцин много, и согласно правилу "третий лишний" иностранцев на торги просто не допускают).

Обеспечивать поставки вакцин в частные клиники зарубежным компаниям не возбраняется, но это не так просто: вакцина от гриппа - продукт скоропортящийся, если не очень востребован (а большинство населения прививается все же отечественными препаратами), излишки приходится уничтожать, и поставщики несут убытки. Но все это желающим сделать прививку мало интересно. И хотя инфекционисты и иммунологи уверяют, что эффективность и безопасность наших вакцин от гриппа подтверждена временем и не уступает препаратам из-за рубежа, те, кто привык год за годом делать прививку одной и той же вакциной, не хотят ее менять.

Так все-таки будет доступна "иностранная" прививка? Этот вопрос мы адресовали французской компании Санофи - в этом году только она в сентябре, когда начались вопросы, подтвердила, что поставки будут, но попозже. Вот какой ответ получила "РГ - Неделя".

"Санофи Пастер, бизнес-подразделение компании Санофи по производству вакцин, является социально-ответственным партнером российского государства, мы поставляем наши вакцины в Россию уже более 25 лет, - говорит Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям Санофи в евразийском регионе. - Компания видит свою стратегическую роль в производстве вакцин для удовлетворения спроса на российском рынке. Ежегодно в преддверии сезона высокой заболеваемости гриппом Санофи Пастер поставляет в Россию свою вакцину против гриппа, и в 2020 году мы продолжаем это делать. Вакцина против гриппа поступила в страну, прошла процедуру по вводу в гражданский оборот и доступна к отгрузкам со склада АО Санофи Россия.

Вакцина, как обычно, будет поставляться через нашу традиционную дистрибьюторскую сеть. Для уточнения деталей необходимо обращаться к дистрибьюторам, в медицинские центры, аптеки".