Контрактники после 10 лет службы получат право жить в служебных квартирах

Новости

В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
В прокат выходит белорусский фильм "Спайс Бойз" 12:33
В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненых после стрельбы 12:28
Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла 12:18
Какие сюрпризы готовит полярникам Беларуси экспедиция к Южному полюсу 12:00
Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре 12:00
Мэр Бишкека подал в отставку и собрался баллотироваться в парламент 11:47
Оперштаб РПЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре" 11:44
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе 11:32
Критерии закрытия школ определяют инфекционисты в регионах 11:28
Под Смоленском завели дело о дороге высотой в один метр 11:24
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22
Через два года на Луне появится мобильная связь 11:17
Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского 11:01
Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 12:21
Рубрика: Власть

Контрактники после 10 лет службы получат право жить в служебных квартирах

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, прописывающий правила обеспечения жильем контрактников. За военнослужащими, отправленными служить за границу, будут закрепляться занимаемые ими служебные квартиры и комнаты в общежитиях в военных городках в России. После 10 лет службы по контракту рядовой или сержант получат право жить не в общежитии, а в служебной квартире.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Подготовленные поправки к закону о статусе военнослужащих прежде всего повышают жилищные гарантии для рядового и сержантского состава. Вводится норма, что военнослужащие контрактной службы в званиях рядовых и матросов, сержантов и старшин, прослужившие до 10 лет, обеспечиваются комнатами в общежитии из расчета 10 квадратных метров на человека", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В ВС выздоровели от коронавируса почти 12,7 тыс. военнослужащих

При отсутствии общежитий возможно размещение в служебных квартирах из расчета 12 квадратных метров общей жилой площади на человека. Солдаты и матросы, сержанты и старшины, прослужившие более 10 лет, получат право жить в служебных квартирах по тем же нормам, что офицеры: из расчета 18 квадратных метров общей жилой площади на человека.

"Если военнослужащий будет направлен в длительную служебную командировку за границу, за ним и членами его семьи останется право пользования общежитием или служебной квартирой, в которой они проживают", - отметил Владимир Груздев.

Если военнослужащий холост, квартира или комната все равно будут закреплены за ним на время длительной заграничной командировки.

Правительство выделит 28 млрд рублей на выплату военных пенсий

"При увольнении со службы жилье вне очереди будут получать герои России, а также рядовые и сержанты, прослужившие более 10 лет и признанные военно-врачебной комиссией ограниченно годными к службе", - объяснил председатель Правления АЮР.

Если у военнослужащего достаточно стажа для получения права на обеспечение собственным жильем, то при увольнении со службы он также получит его вне очереди, если имеет трех и более детей. При условии, что дети живут вместе с ним.

Власть Безопасность Армия Квартиры для военных Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года