Контрактники после 10 лет службы получат право жить в служебных квартирах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, прописывающий правила обеспечения жильем контрактников. За военнослужащими, отправленными служить за границу, будут закрепляться занимаемые ими служебные квартиры и комнаты в общежитиях в военных городках в России. После 10 лет службы по контракту рядовой или сержант получат право жить не в общежитии, а в служебной квартире.

"Подготовленные поправки к закону о статусе военнослужащих прежде всего повышают жилищные гарантии для рядового и сержантского состава. Вводится норма, что военнослужащие контрактной службы в званиях рядовых и матросов, сержантов и старшин, прослужившие до 10 лет, обеспечиваются комнатами в общежитии из расчета 10 квадратных метров на человека", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При отсутствии общежитий возможно размещение в служебных квартирах из расчета 12 квадратных метров общей жилой площади на человека. Солдаты и матросы, сержанты и старшины, прослужившие более 10 лет, получат право жить в служебных квартирах по тем же нормам, что офицеры: из расчета 18 квадратных метров общей жилой площади на человека.

"Если военнослужащий будет направлен в длительную служебную командировку за границу, за ним и членами его семьи останется право пользования общежитием или служебной квартирой, в которой они проживают", - отметил Владимир Груздев.

Если военнослужащий холост, квартира или комната все равно будут закреплены за ним на время длительной заграничной командировки.

"При увольнении со службы жилье вне очереди будут получать герои России, а также рядовые и сержанты, прослужившие более 10 лет и признанные военно-врачебной комиссией ограниченно годными к службе", - объяснил председатель Правления АЮР.

Если у военнослужащего достаточно стажа для получения права на обеспечение собственным жильем, то при увольнении со службы он также получит его вне очереди, если имеет трех и более детей. При условии, что дети живут вместе с ним.