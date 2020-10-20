Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
20.10.2020 / 17:47
Текст: Сергей Бабкин

Роспотребнадзор закрыл МГТУ им. Баумана на карантин

Работа одного из крупнейших технических вузов страны, МГТУ имени Баумана, приостановлена по решению Роспотребнадзора, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий

По информации агентства, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора приехали в МГТУ с проверкой после того, как получили информацию о росте заболеваемости COVID-19 среди студентов. Эти данные были подтверждены. К тому же санитарная инспекция выявила нарушения мер профилактики коронавируса. В связи с этим было принято решение приостановить работу Бауманки.

Ранее ОАТИ провело проверку в небоскребах комплекса "Москва-Сити" и также нашло нарушения. За несоблюдение перчаточно-масочного режима были оштрафованы 47 человек. При этом ЗАО "Башня Федерация" привлечено к административной ответственности: компания не предоставила сведений в мэрию о переводе сотрудников на удаленку.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях