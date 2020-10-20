Роспотребнадзор закрыл МГТУ им. Баумана на карантин

Работа одного из крупнейших технических вузов страны, МГТУ имени Баумана, приостановлена по решению Роспотребнадзора, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По информации агентства, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора приехали в МГТУ с проверкой после того, как получили информацию о росте заболеваемости COVID-19 среди студентов. Эти данные были подтверждены. К тому же санитарная инспекция выявила нарушения мер профилактики коронавируса. В связи с этим было принято решение приостановить работу Бауманки.

Ранее ОАТИ провело проверку в небоскребах комплекса "Москва-Сити" и также нашло нарушения. За несоблюдение перчаточно-масочного режима были оштрафованы 47 человек. При этом ЗАО "Башня Федерация" привлечено к административной ответственности: компания не предоставила сведений в мэрию о переводе сотрудников на удаленку.