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20.10.2020 12:06
Рубрика: Общество

Россияне смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов

Текст: Владислав Куликов
Такие телеканалы, как СТС, Звезда или Муз-Тв будут гарантированы в бесплатном пакете каждому гражданину России. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что подготовленный проект поправок к закону о СМИ расширяет список телеканалов, которые будут доступны в малочисленных населенных пунктах.

Фото: Роман Щербенков
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"До 2010 года около половины жителей России (44%) могли смотреть бесплатно не более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны. Благодаря внедрению цифровых технологий вещания к концу 2018 года для 98,4% жителей страны бесплатно стали доступны порядка десяти телеканалов первого мультиплекса", - пояснил Владимир Груздев.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) включает общероссийские обязательные телеканалы и радиостанции. Например, в него входят "Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ" и другие.

"Сегодня государство компенсирует вещателям расходы на организацию трансляции телеканалов первого мультиплекса на территориях малочисленных пунктов. Аналогичная компенсация для второго мультиплекса не предусмотрена", - подчеркнул Владимир Груздев.

Между тем вещание в небольших населенных пунктах убыточно. Поэтому нередко второй мультиплекс отключается.

"Надо подчеркнуть, что под "малочисленными" в данном случае понимаются не удаленные деревни, а города с населением менее 100 тысяч человек. Поэтому фактически значительное число жителей страны оказываются лишены возможности бесплатно смотреть каналы второго мультиплекса", - отметил председатель правления АЮР.

Среди каналов второго мультиплекса - "Рен ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "Муз-ТВ".

"Законопроект возлагает на вещателей обязанность обеспечивать трансляции также и второго мультиплекса, при этом расходы на организацию вещания на территории малочисленных населенных пунктов будут компенсироваться из бюджета. По оценкам Минфина, потребность в бюджетном финансировании на будущий год составит 12,25 миллиарда рублей", - резюмировал Владимир Груздев.

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