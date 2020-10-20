Дмитрий, ваш план пересечь Тихий океан звучит фантастически. Похоже, вы - единственный яхтсмен, который рискнул отправиться в одиночку по такому маршруту в разгар пандемии?

Дмитрий Пелевин: Насколько я знаю - да, по крайней мере, с целью попасть домой. Сейчас яхты редко используют как средство передвижения, чтобы куда-то добраться. Я знаю людей, которые годами живут на своих лодках - это распространенный сегодня стиль яхтинга. На Карибах мне встретились ребята, которые десять лет неспешно плыли от берегов Турции до Панамы. Для них яхта - это плавучий дом. Есть еще вариант с перегоном лодок. Допустим, владельцу надо перегнать свое судно с Панамы в Новую Зеландию, для этого он нанимает профессиональную команду из нескольких человек. У меня совсем другая история.

С чего она началась?

Дмитрий Пелевин: Все вышло спонтанно. Пандемия застала меня во Франции. Границы внезапно закрылись, и я не смог улететь в Новую Зеландию, где меня ждали важные дела. Время шло, самолеты по-прежнему не летали. И тут я подумал: море-то открыто! Так почему бы не дойти туда по морю! Конечно, у меня и раньше была мечта пересечь океан, но никогда не было возможности надолго уйти в "свободное плавание" из-за работы. Но так вышло, что как раз недавно я уволился, а на новое место пока не устроился. В общем, такой шанс нельзя было упускать. Только для начала надо было найти, на чем плыть. Я начал срочно изучать предложения о продаже яхт. Но на южном побережье Франции ничего подходящего не нашлось: оказалось, местные владельцы вообще не умеют ухаживать за лодками. Да и зачем, если они используют их для небольших дневных переходов и купания в бухтах. Я видел яхты, которые паруса годами не открывают. Однажды заглянул в грот (задний парус - прим. РГ) такой лодки, а там птицы свили гнездо! Я уже почти потерял надежду, как вдруг увидел в Фейсбуке объявление о продаже яхты на Мартинике. Она принадлежала ребятам из России, которые срочно собирались улетать домой. Как раз начинался сезон ураганов, и им надо было куда-то пристроить свою лодку. Она была по габаритам чуть меньше тех вариантов, которые я прежде рассматривал, - 37 футов (около 11 метров - прим.РГ) в длину, но отлично подготовлена и обустроена для длительных путешествий. И к тому же вписывалась в мой бюджет - ее отдавали по цене машины среднего класса. Уже через сутки я приземлился на Мартинике! Мне и здесь повезло, ведь я вылетел из Парижа чуть ли не единственным рейсом и был готов к тому, что меня развернут в аэропорту. Но меня пустили на остров, и я купил ту самую лодку. Правда, без приключений не обошлось: за пару дней до выхода в Панаму я на неделю слег с лихорадкой денге. Но, восстановив силы, сразу же отправился в путь.

Как назвали яхту?

Дмитрий Пелевин: Имя ей дали прежние владельцы - Cupiditas. В переводе с латыни - "сильное желание", "страсть". Они рассказывали, что долго выбирали название.

Говорящее! Решили его не менять?

Дмитрий Пелевин: Оно мне нравится. Да и не так просто это сделать. Мало того, что имя лодки надо поменять в официальном морском реестре, так еще и в "океаническом реестре", или в "реестре Нептуна" - есть такая примета у яхтсменов. Нептуну следует пожертвовать бутылку шампанского, закатить в его честь вечеринку - иначе не будет попутного ветра.

А какие еще у яхтсменов приметы?

Дмитрий Пелевин: Их много. Например, считается, что ни в коем случае нельзя причинять вред чайкам. И если чайка случайно попадется на рыболовный крючок, ее надо обязательно освободить. А вообще я не очень суеверный человек.

Не страшно одному плыть через океан?

Дмитрий Пелевин: Если честно, нет никакого страха. Я давно хожу на яхтах и в принципе понимаю, что может случиться, а чего - не может. Главное - быть готовым к любым ситуациям.

Какая нужна подготовка для такого путешествия?

Дмитрий Пелевин: Конечно, необходимо иметь релевантный опыт таких переходов. Нужно не просто быть матросом и участвовать в каких-то прибрежных регатах, но походить в океане, чтобы понять, как вообще океан устроен, как устроены навигация, метеорология. Многие яхтсмены никогда этому специально не учились, просто занимаются этим всю жизнь - двадцать, тридцать лет - и потихоньку осваивают знания. Тем более что информации много, она открытая, и в сообществе люди охотно ею друг с другом делятся. Главное - любить свое дело, тогда и знания придут. Но если хочется идти по правильному пути, то, конечно, нужно учиться - сначала на шкипера дневного плавания (Day Skipper), чтобы ходить под парусом в прибрежных водах, а затем двигаться дальше. Финальные ступени - капитан дальнего плавания (Yachtmaster Offshore) и шкипер яхты для пересечения океана (Yachtmaster Ocean). На самом деле различий между последними двумя курсами очень мало. Я дошел до предпоследней ступени. А с океаном впервые познакомился семь лет назад, когда переехал в Новую Зеландию. До этого ходил только в Средиземном море.

Вы сказали, что размер вашей яхты чуть меньше среднего. То есть на 37-футовых парусных лодках обычно не выходят в океан?

Дмитрий Пелевин: Считается, что это не совсем океанический вариант. Оптимальной длиной называют 45-50 футов. Но на самом деле за границей люди проще к этому относятся. Англичане, французы, новозеландцы, шведы выходят в океан и на 30-футовых лодках.

Какие опасности могут поджидать яхтсмена-одиночку в океане? Ураган? Шторм?

Дмитрий Пелевин: У ураганов есть сезоны. Сейчас их хорошо предсказывают, и за несколько дней все уже известно. Это дает яхте шанс пройти сто - двести миль и "увернуться" от стихии. Но все равно встретить ураган даже за сотню километров не очень приятно. Одно из мест, где ураганы зарождаются, находится как раз выше Новой Зеландии, где-то в районе Фиджи. Оттуда они идут на Филиппины. Сезон там начинается где-то в январе - феврале, поэтому мне нужно успеть проскочить это "окно", чтобы дойти до Новой Зеландии. Вообще за погодой надо следить. Прогноз за два-три дня всегда точен, поэтому случайно попасть в шторм тоже практически невозможно. Но даже если ты по каким-то причинам не можешь изменить курс, то можешь подготовить лодку. Есть специальные тактики штормования, которые позволяют уходить от шторма или, наоборот, встречать его на якоре. Из реальных опасностей я бы назвал столкновение со спящими китами - такие случаи известны. Кит весит тридцать тонн, а лодка наподобие моей - шесть тонн. Из-за повреждений корпуса судно может затонуть. Кстати, после запрета китобойной охоты популяция этих животных в Тихом океане восстановилась. А вот акул в океане не так много, и потопить лодку они не способны. Правда, встречаются океанические акулы - длинноплавниковые. Они часто нападают на моряков, терпящих бедствие возле затонувшего корабля. Такое поведение связано с тем, что в океане не так много еды. А недавно у входа в Гибралтар были отмечены нетипичные случаи нападения косаток на яхты. Это очень странно, ведь косатки никогда не атакуют человека, они очень миролюбивы. Думаю, этому найдется какое-то объяснение.

А что насчет пиратов?

Дмитрий Пелевин: Пиратов действительно нужно опасаться. Эти мужики с автоматами подплывают на быстрых рибах (RIB, жесткие надувные лодки, - прим. "РГ"), грабят, иногда убивают людей в море. Но они орудуют в основном в прибрежных зонах неблагополучных стран. В открытом море и в океане никаких пиратов сейчас нет. Теоретически еще существует опасность столкновения с плавающим контейнером. Но в Тихом океане она маловероятна. Все контейнеры по правилам сегодня должны иметь отрицательную плавучесть и в течение суток затапливаться. Даже не знаю, насколько надо быть невезучим, чтобы найти такой плавучий контейнер в океане. Наверное, это судьба. Но в Интернете действительно описано с десяток подобных случаев. Однако их процент очень мал.

Вы планируете делать остановки в пути?

Дмитрий Пелевин: Они будут минимальны. Я планировал остановиться на Маркизских островах (они относятся к Французской Полинезии) и на Островах Кука. Нуку Хива - самый крупный остров на Маркизах - выдал мне разрешение зайти в их порт. А вот в морском департаменте Островов Кука пока молчат. Местные чиновники опасаются "завоза" инфекции, хотя очевидно, что подхватить ее в открытом океане невозможно - вот уж где полная самоизоляция! В обычное время никаких проблем не возникло бы, но из-за коронавируса все усложнилось. Раньше процедура выглядела так: вы заходите в порт въезда, где вас проверяет карантинный офицер (так было всегда, еще до ковида), потом таможня, иммиграционная служба. После проверки документов в паспорт ставят штамп - и дело готово. Некоторые страны, как Панама, еще берут с яхтсменов сбор за разрешение плавать в прибрежных водах. Кстати, там я провел две недели на карантине, прежде чем мне оформили въезд в страну. При этом есть международное правило, которое разрешает лодке на 72 часа зайти в порт, чтобы владелец мог сделать срочный ремонт, запастись топливом и едой. Для этого даже не нужны визы или другие документы. Однако на фоне эпидемии береговые службы многих стран не пускают яхты, жестко прогоняют их от побережья и даже угрожают стрельбой. Поэтому я буду запасаться горючим, водой и провизией с запасом, чтобы точно хватило до Новой Зеландии. Макароны, рис, крупы - продукты на Панаме очень дешевые. Морозилку забью свежим мясом.

А как с алкоголем? Можно ли позволить себе бокал вина во время путешествия через океан?

Дмитрий Пелевин: Все относятся к этому по-разному. Многие яхтсмены, особенно в компании, употребляют спиртное даже во время переходов. Я считаю, что все-таки надо придерживаться трезвого образа жизни, потому что такое путешествие требует предельной концентрации.

Что самое удивительное для вас в океане?

Дмитрий Пелевин: В океане много всего интересного. Это не какая-то пустыня с водой, где ничего нет. В океане всегда есть, за чем понаблюдать. Ночью видны необыкновенно яркие звезды, какие бывают только в море. Там нет никакого светового шума, и можно часами рассматривать созвездия и Млечный путь. По пути на Панаму я наблюдал падающие звезды - завораживающее зрелище. Встречается люминесцентный планктон, который от волн лодки начинает светиться. А по утрам собираешь с палубы летучих рыб - кстати, они очень вкусные. Вокруг много животных и птиц. До ближайшей земли - триста километров, а они все равно прилетают и ловят рыбу! Дельфины приплывают постоянно, особенно если идешь не очень далеко от берега. Они общительные, доброжелательные и очень игривые. Могут два часа сопровождать лодку, подныривать под нее. Особенно молодые дельфинята любят проделывать акробатические трюки. Иногда они подплывают так близко, что до них можно дотронуться рукой. А вообще в океане есть два особых ощущения. Одно из них - когда отходишь от берега, и земля пропадает за горизонтом. Тогда возникает что-то вроде грусти. Это не страх, не паника, но целая палитра чувств, которые сложно описать словами. Вскоре грусть уходит, и в океане ты чувствуешь себя как дома. А потом впервые за несколько дней ты вдруг снова видишь землю. И это всегда огромная радость.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Екатерина Забродина

Оборудование

Как держать связь

Коммуникатор от Garmin inReach служит связью с миром. Фото: Ever Sailing

У Дмитрия Пелевина есть два спутниковых устройства. Первое - коммуникатор от Garmin inReach. Это мессенджер, который позволяет посылать и принимать сообщения в виде СМС, через соцсети и почту. Связь с миром. У системы Garmin есть кнопка SOS и служба, которая этот сигнал отслеживает. В случае ЧП она связывается с береговыми службами и координирует спасательную операцию. Второе устройство - система EPIRB. Это фактически радиобуй, который тоже может послать сигналы SOS по спутнику и по VHF (диапазон метровых волн). Ближайшая к судну береговая охрана также должна на них реагировать. Кстати, спасать будут не бесплатно. Спасательная операция в океане может вылиться и в сто, и в двести тысяч долларов. В прибрежной зоне она стоит не меньше 10 тысяч. Поэтому лучше иметь страховку для компенсации расходов на спасательную операцию. Она недорогая - около ста долларов, но может избавить от серьезных неприятностей.

Рация на борту - самая простая. Фото: Ever sailing

Конкретно

Как подготовлена яхта

Фото: instagram.com / cupiditassailing

Модель Dufour Gib Sea 37, год выпуска - 2002, длина - 37 футов. Название Cupiditas переводится с латыни как "Сильная страсть".

"Для перехода через океан яхта должна быть полностью автономна, то есть не зависеть от дополнительных источников питания, воды. На ней необходимо установить солнечные панели или ветрогенераторы, опреснитель - без них никуда. Корпус, рулевое управление, двигатель, паруса, системы автопилота, навигации и спасения - все должно быть полностью исправно и максимально проверено. Обязательно иметь дублирующие и запасные части, чтобы в океане можно было что-то самостоятельно отремонтировать и заменить. Не бывает таких переходов, когда совсем ничего не ломается. Вообще основная статья расходов на яхту - ремонты. Желательно большинство вещей уметь делать самому, иначе выходит очень дорого. Расходы на топливо обычно небольшие, ведь оно практически не тратится, если идешь под парусом".

Кстати

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