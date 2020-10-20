Новости

Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19 22:53
Утвержден календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию-2021/22 22:42
БК "Зенит" пропустит третий матч в Евролиге из-за вспышки COVID-19 22:27
"Ювентус" без Роналду обыграл киевское "Динамо" на старте Лиги чемпионов 22:20
Федор Бондарчук назвал место и время прощания с Ириной Скобцевой 20:46
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек 20:39
СК возбудил дело после гибели ребенка при взрыве в Лобне 20:26
"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу 19:59
Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2% 19:59
Уровень безработицы в России сократился на 0,1% 19:57
"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:40
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 19:27
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 19:23
Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой 19:14
В Челябинской области продлят осенние каникулы 19:08
При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза 19:03
В Подмосковье ребенок подорвался на снаряде 19:02
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны 18:52
Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3 18:50
Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах 18:43
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 18:35
Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах 18:28
ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера 18:25
В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 22:20
Рубрика: Экономика

Один в океане

Наш соотечественник отправился в пандемию на яхте через Тихий океан
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Неделя № 238(8292)
Пока мир готовится ко второй волне коронавируса, а воздушные границы большинства государств по-прежнему на замке, свободно только море. Именно морским путем наш соотечественник, IT-менеджер и профессиональный яхтсмен Дмитрий Пелевин решил добраться через Тихий океан до берегов Новой Зеландии, где живет несколько лет. На небольшой яхте он доплыл в одиночку с карибского острова Мартиника до Панамы, затем благополучно прошел через Панамский канал и вышел в океан. Большое и непредсказуемое путешествие по бескрайним водам, рассчитанное на несколько месяцев, идет полным ходом. "РГ-Неделя" пообщалась с яхтсменом и разузнала о том, как родилась идея невероятного приключения.
Дмитрий Пелевин: В наши дни яхты редко используют как средство передвижения, например, чтобы доплыть до дома. Фото: Ever Sailing Дмитрий Пелевин: В наши дни яхты редко используют как средство передвижения, например, чтобы доплыть до дома. Фото: Ever Sailing
Дмитрий Пелевин: В наши дни яхты редко используют как средство передвижения, например, чтобы доплыть до дома. Фото: Ever Sailing

Дмитрий, ваш план пересечь Тихий океан звучит фантастически. Похоже, вы - единственный яхтсмен, который рискнул отправиться в одиночку по такому маршруту в разгар пандемии?

Фото: molchanovdmitry / iStockphoto
Национальные парки учатся работать с путешественниками

Дмитрий Пелевин: Насколько я знаю - да, по крайней мере, с целью попасть домой. Сейчас яхты редко используют как средство передвижения, чтобы куда-то добраться. Я знаю людей, которые годами живут на своих лодках - это распространенный сегодня стиль яхтинга. На Карибах мне встретились ребята, которые десять лет неспешно плыли от берегов Турции до Панамы. Для них яхта - это плавучий дом. Есть еще вариант с перегоном лодок. Допустим, владельцу надо перегнать свое судно с Панамы в Новую Зеландию, для этого он нанимает профессиональную команду из нескольких человек. У меня совсем другая история.

С чего она началась?

Дмитрий Пелевин: Все вышло спонтанно. Пандемия застала меня во Франции. Границы внезапно закрылись, и я не смог улететь в Новую Зеландию, где меня ждали важные дела. Время шло, самолеты по-прежнему не летали. И тут я подумал: море-то открыто! Так почему бы не дойти туда по морю! Конечно, у меня и раньше была мечта пересечь океан, но никогда не было возможности надолго уйти в "свободное плавание" из-за работы. Но так вышло, что как раз недавно я уволился, а на новое место пока не устроился. В общем, такой шанс нельзя было упускать. Только для начала надо было найти, на чем плыть. Я начал срочно изучать предложения о продаже яхт. Но на южном побережье Франции ничего подходящего не нашлось: оказалось, местные владельцы вообще не умеют ухаживать за лодками. Да и зачем, если они используют их для небольших дневных переходов и купания в бухтах. Я видел яхты, которые паруса годами не открывают. Однажды заглянул в грот (задний парус - прим. РГ) такой лодки, а там птицы свили гнездо! Я уже почти потерял надежду, как вдруг увидел в Фейсбуке объявление о продаже яхты на Мартинике. Она принадлежала ребятам из России, которые срочно собирались улетать домой. Как раз начинался сезон ураганов, и им надо было куда-то пристроить свою лодку. Она была по габаритам чуть меньше тех вариантов, которые я прежде рассматривал, - 37 футов (около 11 метров - прим.РГ) в длину, но отлично подготовлена и обустроена для длительных путешествий. И к тому же вписывалась в мой бюджет - ее отдавали по цене машины среднего класса. Уже через сутки я приземлился на Мартинике! Мне и здесь повезло, ведь я вылетел из Парижа чуть ли не единственным рейсом и был готов к тому, что меня развернут в аэропорту. Но меня пустили на остров, и я купил ту самую лодку. Правда, без приключений не обошлось: за пару дней до выхода в Панаму я на неделю слег с лихорадкой денге. Но, восстановив силы, сразу же отправился в путь.

Как назвали яхту?

Дмитрий Пелевин: Имя ей дали прежние владельцы - Cupiditas. В переводе с латыни - "сильное желание", "страсть". Они рассказывали, что долго выбирали название.

Говорящее! Решили его не менять?

Дмитрий Пелевин: Оно мне нравится. Да и не так просто это сделать. Мало того, что имя лодки надо поменять в официальном морском реестре, так еще и в "океаническом реестре", или в "реестре Нептуна" - есть такая примета у яхтсменов. Нептуну следует пожертвовать бутылку шампанского, закатить в его честь вечеринку - иначе не будет попутного ветра.

А какие еще у яхтсменов приметы?

Дмитрий Пелевин: Их много. Например, считается, что ни в коем случае нельзя причинять вред чайкам. И если чайка случайно попадется на рыболовный крючок, ее надо обязательно освободить. А вообще я не очень суеверный человек.

Не страшно одному плыть через океан?

Дмитрий Пелевин: Если честно, нет никакого страха. Я давно хожу на яхтах и в принципе понимаю, что может случиться, а чего - не может. Главное - быть готовым к любым ситуациям.

Какая нужна подготовка для такого путешествия?

Фото: Евгений Кармаев
Яхта "Сибирь" победно завершила кругосветную экспедицию

Дмитрий Пелевин: Конечно, необходимо иметь релевантный опыт таких переходов. Нужно не просто быть матросом и участвовать в каких-то прибрежных регатах, но походить в океане, чтобы понять, как вообще океан устроен, как устроены навигация, метеорология. Многие яхтсмены никогда этому специально не учились, просто занимаются этим всю жизнь - двадцать, тридцать лет - и потихоньку осваивают знания. Тем более что информации много, она открытая, и в сообществе люди охотно ею друг с другом делятся. Главное - любить свое дело, тогда и знания придут. Но если хочется идти по правильному пути, то, конечно, нужно учиться - сначала на шкипера дневного плавания (Day Skipper), чтобы ходить под парусом в прибрежных водах, а затем двигаться дальше. Финальные ступени - капитан дальнего плавания (Yachtmaster Offshore) и шкипер яхты для пересечения океана (Yachtmaster Ocean). На самом деле различий между последними двумя курсами очень мало. Я дошел до предпоследней ступени. А с океаном впервые познакомился семь лет назад, когда переехал в Новую Зеландию. До этого ходил только в Средиземном море.

Вы сказали, что размер вашей яхты чуть меньше среднего. То есть на 37-футовых парусных лодках обычно не выходят в океан?

Дмитрий Пелевин: Считается, что это не совсем океанический вариант. Оптимальной длиной называют 45-50 футов. Но на самом деле за границей люди проще к этому относятся. Англичане, французы, новозеландцы, шведы выходят в океан и на 30-футовых лодках.

Какие опасности могут поджидать яхтсмена-одиночку в океане? Ураган? Шторм?

Дмитрий Пелевин: У ураганов есть сезоны. Сейчас их хорошо предсказывают, и за несколько дней все уже известно. Это дает яхте шанс пройти сто - двести миль и "увернуться" от стихии. Но все равно встретить ураган даже за сотню километров не очень приятно. Одно из мест, где ураганы зарождаются, находится как раз выше Новой Зеландии, где-то в районе Фиджи. Оттуда они идут на Филиппины. Сезон там начинается где-то в январе - феврале, поэтому мне нужно успеть проскочить это "окно", чтобы дойти до Новой Зеландии. Вообще за погодой надо следить. Прогноз за два-три дня всегда точен, поэтому случайно попасть в шторм тоже практически невозможно. Но даже если ты по каким-то причинам не можешь изменить курс, то можешь подготовить лодку. Есть специальные тактики штормования, которые позволяют уходить от шторма или, наоборот, встречать его на якоре. Из реальных опасностей я бы назвал столкновение со спящими китами - такие случаи известны. Кит весит тридцать тонн, а лодка наподобие моей - шесть тонн. Из-за повреждений корпуса судно может затонуть. Кстати, после запрета китобойной охоты популяция этих животных в Тихом океане восстановилась. А вот акул в океане не так много, и потопить лодку они не способны. Правда, встречаются океанические акулы - длинноплавниковые. Они часто нападают на моряков, терпящих бедствие возле затонувшего корабля. Такое поведение связано с тем, что в океане не так много еды. А недавно у входа в Гибралтар были отмечены нетипичные случаи нападения косаток на яхты. Это очень странно, ведь косатки никогда не атакуют человека, они очень миролюбивы. Думаю, этому найдется какое-то объяснение.

А что насчет пиратов?

Фото: iStock
Назван топ новогодних направлений для путешествий на поезде

Дмитрий Пелевин: Пиратов действительно нужно опасаться. Эти мужики с автоматами подплывают на быстрых рибах (RIB, жесткие надувные лодки, - прим. "РГ"), грабят, иногда убивают людей в море. Но они орудуют в основном в прибрежных зонах неблагополучных стран. В открытом море и в океане никаких пиратов сейчас нет. Теоретически еще существует опасность столкновения с плавающим контейнером. Но в Тихом океане она маловероятна. Все контейнеры по правилам сегодня должны иметь отрицательную плавучесть и в течение суток затапливаться. Даже не знаю, насколько надо быть невезучим, чтобы найти такой плавучий контейнер в океане. Наверное, это судьба. Но в Интернете действительно описано с десяток подобных случаев. Однако их процент очень мал.

Вы планируете делать остановки в пути?

Дмитрий Пелевин: Они будут минимальны. Я планировал остановиться на Маркизских островах (они относятся к Французской Полинезии) и на Островах Кука. Нуку Хива - самый крупный остров на Маркизах - выдал мне разрешение зайти в их порт. А вот в морском департаменте Островов Кука пока молчат. Местные чиновники опасаются "завоза" инфекции, хотя очевидно, что подхватить ее в открытом океане невозможно - вот уж где полная самоизоляция! В обычное время никаких проблем не возникло бы, но из-за коронавируса все усложнилось. Раньше процедура выглядела так: вы заходите в порт въезда, где вас проверяет карантинный офицер (так было всегда, еще до ковида), потом таможня, иммиграционная служба. После проверки документов в паспорт ставят штамп - и дело готово. Некоторые страны, как Панама, еще берут с яхтсменов сбор за разрешение плавать в прибрежных водах. Кстати, там я провел две недели на карантине, прежде чем мне оформили въезд в страну. При этом есть международное правило, которое разрешает лодке на 72 часа зайти в порт, чтобы владелец мог сделать срочный ремонт, запастись топливом и едой. Для этого даже не нужны визы или другие документы. Однако на фоне эпидемии береговые службы многих стран не пускают яхты, жестко прогоняют их от побережья и даже угрожают стрельбой. Поэтому я буду запасаться горючим, водой и провизией с запасом, чтобы точно хватило до Новой Зеландии. Макароны, рис, крупы - продукты на Панаме очень дешевые. Морозилку забью свежим мясом.

А как с алкоголем? Можно ли позволить себе бокал вина во время путешествия через океан?

Дмитрий Пелевин: Все относятся к этому по-разному. Многие яхтсмены, особенно в компании, употребляют спиртное даже во время переходов. Я считаю, что все-таки надо придерживаться трезвого образа жизни, потому что такое путешествие требует предельной концентрации.

Что самое удивительное для вас в океане?

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Глава Ростуризма озвучила потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов

Дмитрий Пелевин: В океане много всего интересного. Это не какая-то пустыня с водой, где ничего нет. В океане всегда есть, за чем понаблюдать. Ночью видны необыкновенно яркие звезды, какие бывают только в море. Там нет никакого светового шума, и можно часами рассматривать созвездия и Млечный путь. По пути на Панаму я наблюдал падающие звезды - завораживающее зрелище. Встречается люминесцентный планктон, который от волн лодки начинает светиться. А по утрам собираешь с палубы летучих рыб - кстати, они очень вкусные. Вокруг много животных и птиц. До ближайшей земли - триста километров, а они все равно прилетают и ловят рыбу! Дельфины приплывают постоянно, особенно если идешь не очень далеко от берега. Они общительные, доброжелательные и очень игривые. Могут два часа сопровождать лодку, подныривать под нее. Особенно молодые дельфинята любят проделывать акробатические трюки. Иногда они подплывают так близко, что до них можно дотронуться рукой. А вообще в океане есть два особых ощущения. Одно из них - когда отходишь от берега, и земля пропадает за горизонтом. Тогда возникает что-то вроде грусти. Это не страх, не паника, но целая палитра чувств, которые сложно описать словами. Вскоре грусть уходит, и в океане ты чувствуешь себя как дома. А потом впервые за несколько дней ты вдруг снова видишь землю. И это всегда огромная радость.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Екатерина Забродина
Оборудование

Как держать связь

Коммуникатор от Garmin inReach служит связью с миром. Фото: Ever Sailing

У Дмитрия Пелевина есть два спутниковых устройства. Первое - коммуникатор от Garmin inReach. Это мессенджер, который позволяет посылать и принимать сообщения в виде СМС, через соцсети и почту. Связь с миром. У системы Garmin есть кнопка SOS и служба, которая этот сигнал отслеживает. В случае ЧП она связывается с береговыми службами и координирует спасательную операцию. Второе устройство - система EPIRB. Это фактически радиобуй, который тоже может послать сигналы SOS по спутнику и по VHF (диапазон метровых волн). Ближайшая к судну береговая охрана также должна на них реагировать. Кстати, спасать будут не бесплатно. Спасательная операция в океане может вылиться и в сто, и в двести тысяч долларов. В прибрежной зоне она стоит не меньше 10 тысяч. Поэтому лучше иметь страховку для компенсации расходов на спасательную операцию. Она недорогая - около ста долларов, но может избавить от серьезных неприятностей.

Рация на борту - самая простая. Фото: Ever sailing
Конкретно

Как подготовлена яхта

Фото: instagram.com / cupiditassailing

Модель Dufour Gib Sea 37, год выпуска - 2002, длина - 37 футов. Название Cupiditas переводится с латыни как "Сильная страсть".

"Для перехода через океан яхта должна быть полностью автономна, то есть не зависеть от дополнительных источников питания, воды. На ней необходимо установить солнечные панели или ветрогенераторы, опреснитель - без них никуда. Корпус, рулевое управление, двигатель, паруса, системы автопилота, навигации и спасения - все должно быть полностью исправно и максимально проверено. Обязательно иметь дублирующие и запасные части, чтобы в океане можно было что-то самостоятельно отремонтировать и заменить. Не бывает таких переходов, когда совсем ничего не ломается. Вообще основная статья расходов на яхту - ремонты. Желательно большинство вещей уметь делать самому, иначе выходит очень дорого. Расходы на топливо обычно небольшие, ведь оно практически не тратится, если идешь под парусом".

Кстати

За путешествием Дмитрия Пелевина можно следить в соцсетях:

Telegram - Ever.sailing

YouTube-канал - Ever Sailing - Жизнь в океане.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис