Российские авиакомпании открыли 20 новых маршрутов на самолетах SSJ100

Российские авиакомпании в сентябре 2020 года открыли более 20 двадцати новых маршрутов на самолетах Superjet 100, сообщили в Росавиации.

"Растет пассажиропоток в обход Москвы. В сентябре авиакомпании на самолетах Superjet 100 открыли свыше двадцати новых маршрутов между регионами", - заявил первый заместитель министра транспорта России - руководитель Росавиации Александр Нерадько, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава Росавиации совместно с заместителем министра промышленности и торговли России Олегом Бочаровым посетили летно-испытательный и технический комплекс ПАО "Корпорация "Иркут" в Жуковском и осмотрели салоны двух новых самолетов Superjet 100 (SSJ100), предназначенных для поставки заказчикам.

Один из самолетов в двухклассной компоновке получит группа "Аэрофлот", другой самолет с одноклассным пассажирским салоном на 100 кресел будет поставлен в авиакомпанию Red Wings.

Самолеты SSJ100 производят подразделения корпорации "Иркут". Производитель самолета также работает на рынке послепродажного обслуживания наравне с другими компаниями-провайдерами услуг и специализируется на проведении наиболее сложных форм технического обслуживания самолетов.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, сегодня в России на SSJ100 перевозится больше пассажиров, чем в совокупности на всех других моделях реактивных региональных самолетов.