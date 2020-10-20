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20.10.2020 23:17
Рубрика: Культура

Иван и Александра

22 октября исполняется 150 лет со дня рождения Бунина
Текст: Дмитрий Шеваров (dmitri.shevarov@yandex.ru)
Российская газета - Неделя № 238(8292)
100 лет назад Бунин записал в дневнике, что мечтает написать "книгу, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть, чувствовать, думать, любить..." Фото: РИА Новости 100 лет назад Бунин записал в дневнике, что мечтает написать "книгу, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть, чувствовать, думать, любить..." Фото: РИА Новости
100 лет назад Бунин записал в дневнике, что мечтает написать "книгу, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть, чувствовать, думать, любить..." Фото: РИА Новости

Посв. А.В.Р.

Милый друг, не дивись,

что в объятьях твоих

Не отвык я вполне от печалей моих

И порою о чем-то грущу,

Что какой-то я тайной

тревогой объят,

Словно счастье забыл,

словно счастью не рад

И по-прежнему счастье ищу!

Нет, сильна, глубока

в моем сердце любовь,

Я счастлив, так счастлив,

что всю душу готов,

Как ребенок, отдать для тебя.

Я любовью твоей, как огнем, дорожу,

Засыпая, во сне постоянно твержу

Твое милое имя, любя...

Да и как мне любовь

и привет не ценить?

Как мне милых кудрей

и очей не любить?

Я бываю так редко счастлив,

Я так долго улыбки

и радости жду!..

Одиноко, бывало, хожу я в саду

И сижу под навесами ив;

Сколько раз не смыкал я,

бывало, очей

До рассвета в тиши

деревенских ночей

И мечтал, - но бесплодно вполне;

Я порой, истомившися,

все проклинал,

И порою просил и к себе призывал, -

Но никто и не думал о мне!..

А теперь? Я один...

Сладок леса мне шум,

Навевает он тысячи

радужных дум,

Замирает от неги душа,

Ветер веет ли запахом меда с полей,

Темной ночью брожу ли

во мраке аллей,

Слышу ль шепот глухой камыша...

Но мне горько до боли,

мне грустно до слез,

Что пройдет светлый миг

наслаждений и грез

Скоро, скоро!.. Настанет опять

Час безмолвной разлуки,

разлуки немой, -

И уйду от тебя я с глубокой тоской,

Для того, чтобы снова страдать!..

Буду слушать напевы

крещенских метель,

Буду слушать,

как снегом скрыпучую ель

Под окном засыпает она;

В бедной комнатке

будет лампада гореть;

И сквозь мерзлые стекла

недвижно смотреть

Будет ночь, холодна и темна...

1887

Это стихотворение 16-летнего Ивана Бунина впервые было опубликовано всего пять лет назад в книге "Моя начальная любовь", изданной в Орле. Автограф хранится в фондах Орловского объединенного государственного литературного музея.

В посвящении - инициалы Александры Владимировны Резвой. Она была племянницей бунинских соседей, живших в усадьбе Озерки.

Фото: Владимир Лавров
В Воронеже открылся интерактивный Дом-музей Ивана Бунина

Впервые Ваня Бунин увидел Сашу Резвую в 1884 году. Тогда Ване было четырнадцать, а Сашеньке - шестнадцать. В первое лето Ваня лишь издалека любовался веселой барышней с толстой светло-русой косой. На другое лето юноша решился быть представленным и подарил девушке свои стихи. Сашенька оказалась чуткой, отзывчивой и начитанной. Она горячо поддержала намерение Вани стать литератором.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина в своих воспоминаниях пишет, что никаких объятий, упоминаемых в стихах, у Ивана и Александры не было. Была дружба, привязанность, обожание. Грамматика любви.

Летом 1890 года в Озерках праздновали день рождения Саши. Ей исполнялось 22 года. По просьбе именинницы Иван читал стихи. Один из гостей не поверил в то, что их сочинил Бунин: "Господа, да я эти стихи читал на днях в "Живописном обозрении". Другой завистник объявил, что сообщит всем о "литературном воровстве".

Иван молча покинул застолье. Саша выбежала за ним.

Через год у Бунина вышла в Орле первая книга стихов. Саша не дожила до бунинской Нобелевской премии, но застала общероссийскую славу своего друга - присуждение Пушкинской премии, избрание в академики...

Иван Бунин. "Жизнь Арсеньева". Первая страница рукописи. 22 июня 1927 года. Грасс.

Александра Владимировна Резвая скончалась в начале 1916 года. Получив письмо с этой вестью, Бунин написал "Псалтирь" - одно из самых глубоких и сложных своих стихотворений. В автографе рядом с названием Бунин пометил: "Известие о смерти Саши Резвой".

Стихотворение вышло в свет в журнале "Летопись" в июне 1916-го - к дню, когда Саше исполнилось бы 48 лет.

Дословно

Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем.

Иван Бунин

Строфы

Псалтирь

Бледно-синий загадочный лик

На увядшие розы поник,

И светильники гроб золотят,

И прозрачно струится их чад.

- Дни мои отошли, отцвели,

Я бездомный и чуждый земли:

Да возрадует дух мой Господь,

В свет и жизнь облечет

мою плоть!

Если крылья, как птица, возьму,

И низринусь в подземную тьму,

Если горних достигну глубин, -

Всюду Ты, и всегда, и един:

Укажи мне прямые пути

И в какую мне тварь низойти.

10.II.16

Иван Бунин

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