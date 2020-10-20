Сбербанк поделится информацией о действиях клиентов

Разработка стала возможна после покупки Сбербанком системы 2ГИС в августе этого года. На платформу будет поступать информация о банковских транзакциях россиян, сопоставляться с информацией о физическом расположении торговых точек сервиса 2ГИС. Бизнес, который купит доступ к платформе, сможет на основе полученных данных, принять решение об открытии нового магазина или запуска бизнеса, а региональные власти - по земельным, транспортным или другим вопросам. Например, информация о перемещении жителей между городом и пригородом поможет при дорожном планировании.

Подобные цифровые решения уже есть у государства, причем бесплатные. Например, бизнес-навигатор Корпорации МСП аккумулирует из открытых источников и маркетинговых исследований информацию, на основе которой бизнес может определить рыночную нишу, подобрать помещение, рассчитать примерный бизнес-план, проверить контрагента, найти информацию о закупках крупнейших заказчиков.

В рамках нацпрограммы "МСП" минэкономразвития разрабатывает еще одну цифровую платформу для бизнеса. С одной стороны, она станет "единым окном" по мерам господдержки, а с другой - будет подстраиваться индивидуально под каждого пользователя, пояснили "РГ" в министерстве.