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Рубрика: Экономика

Платформа решит за вас

Сбербанк поделится информацией о действиях клиентов
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Решение об открытии новых магазинов, строительстве дорог и других вопросах бизнеса и госуправления можно будет решить на основе данных о транзакциях и перемещениях многочисленных клиентов Сбербанка. Организация объявила о разработке нового сервиса, который будет предоставлять аналитику по деперсонализированным данным. Об этом во вторник написала РБК.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Разработка стала возможна после покупки Сбербанком системы 2ГИС в августе этого года. На платформу будет поступать информация о банковских транзакциях россиян, сопоставляться с информацией о физическом расположении торговых точек сервиса 2ГИС. Бизнес, который купит доступ к платформе, сможет на основе полученных данных, принять решение об открытии нового магазина или запуска бизнеса, а региональные власти - по земельным, транспортным или другим вопросам. Например, информация о перемещении жителей между городом и пригородом поможет при дорожном планировании.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В России появился новый способ положить деньги в банк

Подобные цифровые решения уже есть у государства, причем бесплатные. Например, бизнес-навигатор Корпорации МСП аккумулирует из открытых источников и маркетинговых исследований информацию, на основе которой бизнес может определить рыночную нишу, подобрать помещение, рассчитать примерный бизнес-план, проверить контрагента, найти информацию о закупках крупнейших заказчиков.

В рамках нацпрограммы "МСП" минэкономразвития разрабатывает еще одну цифровую платформу для бизнеса. С одной стороны, она станет "единым окном" по мерам господдержки, а с другой - будет подстраиваться индивидуально под каждого пользователя, пояснили "РГ" в министерстве.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Правительство Минэкономразвития Господдержка малого бизнеса

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