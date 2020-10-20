Сбербанк запустит сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

"Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей. Сервис будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС, и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например, где выгоднее разместить новый магазин", - рассказали в Сбербанке.

Там также уточнили, что информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков. "Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу", - считает Станислав Карташов.

Как сообщалось ранее, в августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС, с помощью которого собирался развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика", о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Эта платформа будет продавать потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и другую информацию. Ключевые направления, на которые нацелена экспертиза, - госсектор, недвижимость, крупный и средний бизнес.

Как говорится в сообщении, Сбербанк планирует использовать в качестве источников данных не только наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц (охватывают 90% населения и 60% организаций), но и активность по транзакциям в терминалах Сбербанка, которыми оснащены 70% торговых точек; карты и банкоматы Сбербанка; открытые данные, данные партнеров и "дочек" банка.

В банке заверяют, что вся информация будет использоваться в обезличенном виде. По данным "Сбера", банк в данный момент насчитывает 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, имеет сеть банкоматов, состоящую из 51,6 тысяч устройств, а также эквайринговую сеть на 2,2 млн POS-терминалов.

Большие данные уже несколько лет активно используются в мире для развития мегаполисов, дорожного строительства и принятии решений о необходимости реализации других инфраструктурных проектов.