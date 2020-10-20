Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 26; 2011, N 31, ст. 4700; 2013, N 30, ст. 4069; 2015, N 1, ст. 20; N 7, ст. 1016; 2018, N 32, ст. 5073) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для:

а) сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии подтверждения по истечении трех лет с даты заключения договора о предоставлении инвестиционного кредита, но не позднее даты окончания срока такого кредита доли дохода от реализации указанной продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее - организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты);

в) организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным правовым актом Президента Российской Федерации;";

пункт 10 после слов "сельскохозяйственным товаропроизводителям" дополнить словами "и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

в) в части 3 первое предложение исключить, во втором предложении слова "условия предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий" заменить словами "критерия отбора субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета";

2) в статье 11:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. В целях реализации настоящего Федерального закона обеспечивается государственная поддержка формирования и развития системы кредитования в сфере развития сельского хозяйства. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляются на весь срок использования инвестиционных кредитов, полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. В целях реализации настоящего Федерального закона государством также может оказываться государственная поддержка формирования и развития системы кредитования в сфере развития сельского хозяйства:

1) сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты;

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным правовым актом Президента Российской Федерации.";

б) часть 3 признать утратившей силу;

3) статью 15 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, и подведомственные ему федеральные государственные бюджетные учреждения обеспечивают осуществление мероприятий, указанных в пунктах 10 и 11 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.";

4) часть 2 статьи 18 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин