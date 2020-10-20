Семьи с низкими доходами предложили освободить от оплаты ЖКУ

Новости

В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
В прокат выходит белорусский фильм "Спайс Бойз" 12:33
В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненых после стрельбы 12:28
Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла 12:18
Какие сюрпризы готовит полярникам Беларуси экспедиция к Южному полюсу 12:00
Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре 12:00
Мэр Бишкека подал в отставку и собрался баллотироваться в парламент 11:47
Оперштаб РПЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре" 11:44
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе 11:32
Критерии закрытия школ определяют инфекционисты в регионах 11:28
Под Смоленском завели дело о дороге высотой в один метр 11:24
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22
Через два года на Луне появится мобильная связь 11:17
Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского 11:01
Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 12:50
Рубрика: Экономика

Семьи с низкими доходами предложили освободить от оплаты ЖКУ

Текст: Марина Трубилина
Освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг семьи с доходами не выше прожиточного минимума предлагает Общероссийский народный фронт. Такое предложение ОНФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, которая действует с 1994 года, нуждается в совершенствовании, считают в ОНФ. Сейчас предельно допустимая доля расходов на оплату ЖКУ различается - в каких-то регионах это 22% от дохода семьи, в других меньше, в Москве и Санкт-Петербурге - 10%. Это создает неравенство социальных гарантий в разных регионах.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Предлагавшееся ранее Минстроем снижение общероссийского порога оплаты ЖКУ с 22% до 15% не было поддержано Минфином, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. При этом президент летом нынешнего года дал поручение правительству до 1 ноября представить предложения о выравнивании условий получения субсидий на оплату ЖКУ на территории России.

ОНФ предлагает предоставлять субсидии в размере 100% оплаты ЖКУ домохозяйствам, имеющим доходы ниже или равные уровню прожиточного минимума.

"Систему предоставления гражданам субсидий необходимо сделать более гибкой - чем меньше среднемесячный доход, тем выше уровень субсидий. Или установить отдельные категории социально незащищенных граждан. Такая практика есть в ряде регионов страны", - отмечает Склянчук. Например, в Мурманской области одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, семьи, состоящие из инвалидов, тратят на ЖКУ не более 10% ежемесячных доходов. В Оренбургской области установлен порог в 12% для семей участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А в ХМАО не платят за ЖКУ семьи, среднедушевой доход которых менее половины прожиточного минимума, установленного в округе.

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис