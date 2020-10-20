Семьи с низкими доходами предложили освободить от оплаты ЖКУ

Освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг семьи с доходами не выше прожиточного минимума предлагает Общероссийский народный фронт. Такое предложение ОНФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, которая действует с 1994 года, нуждается в совершенствовании, считают в ОНФ. Сейчас предельно допустимая доля расходов на оплату ЖКУ различается - в каких-то регионах это 22% от дохода семьи, в других меньше, в Москве и Санкт-Петербурге - 10%. Это создает неравенство социальных гарантий в разных регионах.

Предлагавшееся ранее Минстроем снижение общероссийского порога оплаты ЖКУ с 22% до 15% не было поддержано Минфином, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. При этом президент летом нынешнего года дал поручение правительству до 1 ноября представить предложения о выравнивании условий получения субсидий на оплату ЖКУ на территории России.

ОНФ предлагает предоставлять субсидии в размере 100% оплаты ЖКУ домохозяйствам, имеющим доходы ниже или равные уровню прожиточного минимума.

"Систему предоставления гражданам субсидий необходимо сделать более гибкой - чем меньше среднемесячный доход, тем выше уровень субсидий. Или установить отдельные категории социально незащищенных граждан. Такая практика есть в ряде регионов страны", - отмечает Склянчук. Например, в Мурманской области одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, семьи, состоящие из инвалидов, тратят на ЖКУ не более 10% ежемесячных доходов. В Оренбургской области установлен порог в 12% для семей участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А в ХМАО не платят за ЖКУ семьи, среднедушевой доход которых менее половины прожиточного минимума, установленного в округе.