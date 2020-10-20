Сербы чтят память советских воинов-освободителей Белграда

Ровно 76 лет назад, 20 октября 1944 года, воинскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) от фашистских захватчиков был освобожден Белград, имевший для Германии важнейшие стратегические значения на Балканах. Его защищали отборные войска - Первая альпийская дивизия, а также три элитные дивизии СС - 114-я, 117 и "Родос", переброшенные из Греции. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней.

Согласно новым обнародованным материалам министерства обороны России, "задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава". "Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе, - подчеркивается в документах. - За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".

В этот памятный день президент Сербии Александр Вучич возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в сербской столице, а посол России Александр Боцан-Харченко посетил мемориал освободителям Белграда.

"Бессмертные освободители, прошедшие десятилетия не умаляют величия Вашего подвига. Благодаря Вашему мужеству и великой жертве Белград сегодня живет как свободный город в нашей независимой Сербии. Это город, в котором люди видят свое будущее и будущее своих детей. Сегодняшний Белград и Сербия показывают, что Ваша жертва не была напрасной. Герои, вечная Вам слава и спасибо за свободу!" - цитирует слова сербского лидера портал "Балканист".

Российский посол поблагодарил сербов за бережное отношение к исторической памяти, отметив: "Tа борьба обязала нас быть на одной и той же - правильной - стороне истории и бороться против попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны сегодня, а также продолжать развивать наши двусторонние отношения, которые сейчас достигли расцвета".

Между тем 17 августа в рамках празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом и 175-летия со дня основания Русского географического общества (РГО) представители Центра РГО в Сербии в населенном пункте Лештане в окрестностях сербской столицы восстановили памятник, посвященный героям Югославской и Красной армий, убитым в боях за освобождение Белграда.