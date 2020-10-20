Сергей Шойгу написал книгу о светлых и теневых сторонах эпохальных событий

320 страниц, изданные тиражом 17 тыс. экземпляров, - это не мемуары Сергея Шойгу. Как отмечает сам автор, "Про вчера" - книга о людях - героях событий, которые случились в его жизни.

Книга "Про вчера" - из издательской серии с названием "Великое время. Великие имена". Но величие времени и имен не означает, что речь там лишь об эпохальных событиях и именах, которые знают все. Отнюдь.

Вот как вы думаете, "Запорожец" - это машина или мини-субмарина? Казалось бы, странный вопрос, речь идет о советском ЗАЗ-965. Но все в нашем удивительном мире зависит от конкретной ситуации.

В книге описан случай, когда водитель, переправляясь на пароме через Енисей, перепутал переднюю передачу с задней. Шофер-ветеран Николаич лихо стартанул в противоположную сторону. В Енисей. И ушел на дно.

Человека спасли быстро, а вот машину вытаскивали долго, творчески. Просто подогнать трактор и зацепить тросом - это же банально. Поэтому сбегали за речным буксиром и потащили "запор" по дну, до отмели. А вот в каком виде машину вытащили из-под воды… Нет, это лучше все-таки прочитать в первоисточнике.

Какие-то сюжеты вызывают слезы. Наверное, иначе и быть не могло, учитывая личность автора книги. Он десятилетиями руководил ликвидацией последствий стихийных бедствий и технологических катастроф.

В книге описаны ситуации, когда во время землетрясения человека придавило плитой. Он жив, но... только до того, пока эту плиту с него снимут. Потому что можно спасти жизнь пострадавшему, ампутировав ноги. Но нельзя ампутировать половину тела. А теперь представьте, что под завалом - ребенок. Он жив. И то, что я сейчас написал про "нельзя", надо объяснить матери этого ребенка. Она рядом. И вы - тот самый человек, который это обязан сделать.

Перебираешь в памяти то время. Как мы жили. Как становились другими, и страна становилась другой. И ощущение счастья - кусок памяти

"Впрочем, боролись не только люди, - пишет Сергей Шойгу. - Был среди спасателей спаниель Ленька... Тогда даже не думали, что пройдет два-три года, и у нас будут специальные школы-питомники и десятки четвероногих готовых героев-спасателей".

И вообще жизнь - это ведь не только череда трагедий. Есть в книге истории, которые могли бы стать серией "Особенностей национальной охоты". Хотя, как знать, может, еще станет.

Что подкупает: в книге шофер Николаич соседствует с Виктором Черномырдиным и другими эпохальными личностями. Великое время складывалось из поступков разных людей, в том числе и тех, чьи имена не на слуху. А все события поданы без помпезности. "Мое поколение обошло стороной помпезное описание этого сиюминутного мира, - констатирует Сергей Шойгу. - Хотя всю эту красоту я люблю с детства. Она, эта красота природы, одинаковой не бывает, она всегда разная, как и люди, о которых, собственно, и идет речь…"

У эпохальных событий была теневая сторона. Например, Олимпиада 1980 года у человека старшего поколения вызывает прилив ностальгии: особенно трогательная сцена прощания с улетающим мишкой. Казалось бы, давно все описано. Все, да не все. Города, где проводили состязания, очистили от "нежелательного элемента": фарцовщиков, спекулянтов и девушек пониженной социальной ответственности. О том, как трудом их пытались исправить, - тоже есть в "Про вчера".

"Через много лет после тех событий я разговорился с одним солидным в прошлом комсомольским работником, - вспоминает автор. - Он с удовольствием вспоминал, как в 1979-1980 годах в Москве занимался сбором и отправкой в регионы "олимпий­ского этапа". То есть мы из Сибири и всей страны поставляли на олимпийские объекты лучшее: рабочих, технику, материалы (например, ангарская сосна шла на велотреки и игровые площадки), а из Белокаменной к нам взамен ссылались на праведные и не очень труды все те, кто мешал празднику. Такой вот обмен. Неравноценный. Но ведь справились как-то".

На некоторых стройках работали заключенные. На эту тему писали по-разному. Но, по-моему, еще никто не описывал вклад заключенных с позиции руководителей строительства. Шойгу это сделал. И симпатия автора на стороне спецконтингента.

"Перебираешь в памяти то время. Как мы жили. Как становились другими, и страна становилась другой. И ощущение счастья - кусок памяти", - пишет автор.

320-страничное путешествие по волнам нашей памяти приближает нас ко времени, в котором мы живем. А про сегодня - будет?

Сергей Шойгу с привычной прямотой сообщает: будет время - продолжим.

Сергей Шойгу рисует в отпуске и во время авиаперелетов - маслом, акварелью и карандашом. Часто работы дарит друзьям. Фото: Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр

Конкретно

Как долго готовили эту книгу и ждать ли новой? Об этом я спросил Игоря Воеводина, замдиректора департамента прикладной литературы издательства "АСТ".

Игорь Воеводин: С Сергеем Кужугетовичем мы работали около года, он писал новые рассказы. Нам нужно было выстроить концепцию, чтобы отразить разные периоды жизни.

В "Содержании" более полусотни глав. С такого материала вы и начинали работать над книгой?

Игорь Воеводин: Сначала было порядка 15 рассказов, в течение года дописал остальные.

Это был творческий диалог или единоличное решение автора?

Игорь Воеводин: Работали в процессе диалога: мы, например, просили написать о детстве или, скажем, об охоте. С чем-то автор соглашался, от чего-то отказывался. По объективным причинам. Он член правительства, не обо всем может говорить. Или просто не пришло время.

Сергей Гармаш, который озвучивал аудиоверсию книги, лично знает Сергея Шойгу. Он говорит, что в книге затронута лишь небольшая часть жизни автора. С другой стороны, там рассказы из трех эпох: СССР, перестройка и наше время. Так было задумано?

Игорь Воеводин: Да, хотя, например, в эту книгу не вошел большой пласт материала о его работе в МЧС. Надеюсь, в следующей книге работа в МЧС будет раскрыта более подробно.

В книге нет фото, только несколько рисунков. Все - кисти Сергея Шойгу. Фото: Издательство "АСТ"

Кстати

Картины Сергей Шойгу пишет в отпуске или во время длительных перелетов: сельские пейзажи, горы, леса, храмы. Также работает с деревом, камнем, металлами. Как сообщает сайт РГО, с живыми деревьями Сергей Шойгу не работает, бережет природу. В качестве материала отбирает поваленные стихией деревья и березовый кап (нарост на стволе или ветках). Сам отмечает, что его работы любительские: "Не учился и не собираюсь - потому что, когда начинаешь учиться, начинаешь автоматически подражать. У каждого есть свое увлечение".