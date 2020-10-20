Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 341-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в абзац второй статьи 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 7, ст. 777) изменение, изложив его в следующей редакции:

"влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин