У многострадальных подмосковных "Химок", едва наскребавших восемь бойцов, включая трех дублеров, на выездные матчи Евролиги, постепенно налаживаются кадровые дела. Вернулись из лазарета несколько ключевых игроков - Алексей Швед, латвиец Янис Тимма, другие. Но победить казахстанскую "Астану" во вчерашнем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ не получилось - 88:89.

И стартовый состав, и скамейка запасных с горячим резервом у подмосковного клуба на этот раз выглядели не так куцо и сиротливо, как в двух совсем недавних гостевых играх Евролиги на испанских аренах. К несгибаемому Йонасу Жеребко, вечно молодому внешне старожилу Единой лиги Вячеславу Зайцеву, Девину Букеру добавились культовые персонажи Алексей Швед и Янис Тимма. Первый точный бросок российского суперснайпера Шведа не заставил себя долго ждать и был встречен аплодисментами немногочисленной публики, вполне дисциплинированно вынужденной соблюдать действующие в Московской области ограничения по посещению спортивных мероприятий.

Сразу стало понятно: "Астане" придется несладко. Обнаружилась и дополнительная интрига противостояния. Алексею Шведу оставалось 32 балла до рубежа в 3000 очков за карьеру в Единой лиги. Чуть больше "тридцатника" вполне выполнимая норма для признанного бомбардира, хотя для первого матча после вынужденного перерыва это высокая цифра. В итоге в активе уроженца Белгорода 19 очков. До юбилея осталось совсем немного. Скорее всего, ожидаемый бросок будет зафиксирован арбитрами 26 октября в Саратове, когда подопечные главного тренера Римаса Куртинайтиса померяются силами с местным "Автодором".

По ходу встречи выяснилось, что выход с больничного даже для мастеров экстра-класса не столь прост, как может показаться диванным экспертам. "Астана", органично укомплектованная местными игроками, компанией добротных американских легионеров и парочкой латвийцев, сдаваться загодя не собиралась. Гости играли на равных, а под занавес первой половины матча и вовсе лидировали в счете - 49:45. На 29-й минуте отставание нашего клуба стало критическим - "минус 17" (56:73). Тем удивительнее эффект затяжного рывка Шведа и компании - "Химки" за минуту с небольшим до сирены о завершении основного времени вели 88:84. Но несколько ошибок в концовке свели героические усилия на нет. "Тридцатник" Девина Букера (попадания с игры 14/18) ушел в никуда...