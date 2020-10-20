Систему оценок для школьников с нарушением письма и чтения оптимизируют

Более 45 тысяч детей с нарушением речи сегодня обучаются в российских школах. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.

- У нас на уровне школьного образования обучается примерно более 45 тысяч детей с нарушением речи. В школе сегодня у нас работает достаточно серьезная армия учителей-логопедов, это около 14 тысяч, -рассказал он. - Мы планируем проработать вопрос оптимизации системы оценивания обучающихся, имеющих нарушения письма и чтения. Мы не можем не учитывать особенности развития этих ребят.

По его словам, министерство также намерено проработать вопрос оказания помощи таким детям в онлайн-формате в сложившихся эпидемиологических условиях.

Напомним, в России 19 октября началась II Международная неделя осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении.