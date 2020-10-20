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Рубрика: Спорт

СМИ: Число клубов в групповом раунде Лиги чемпионов увеличится до 36

Текст: Максим Домчев
Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP

Количество участников группового раунда Лиги чемпионов может увеличиться до 36. Сейчас на этой стадии выступают 32 клуба.

Фото: РИА Новости
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Изменения могут произойти в сезоне 2024/25. При этом изменится и формат турнира, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что одним из вариантов станет разделение клубов на 6 групп. Таким образом, на групповом турнире каждый клуб проведет по 10 матчей. Рассматриваются и другие варианты. Расширение числа участников турнира позволит увеличить доходы как клубов, так и УЕФА.

Однако пока в руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций об изменениях официально не заявляли.

По данным издания, решение об увеличении числа клубов и изменениях в формате турнира может быть принято уже в следующем году.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА

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