СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+

Джон Картер может вернуться на экраны с приключениями в формате сериала. Об этом передает Full Circle со ссылкой на инсайдера.

Напомним: пышная фантастическая адвенчура "Джон Картер" (John Carter), в основу сценария которой легла "Принцесса Марса" Эдгара Райса Берроуза, вышла в 2012-м и огорчила Disney - фильм не окупился, при бюджете в 250 миллионов собрав в мировом прокате лишь около 285 и став самым крупным провалом в истории Голливуда. На сиквеле тем самым был поставлен крест.

Но сейчас настали особые времена, и героя намереваются перезапустить, начав рассказывать его историю с нуля. Соответственно, на возвращение к роли бравого землянина Тейлора Китча речи нет.

По сведениям источника, сериал находится пока на самой ранней стадии разработки и о каких-то конкретных сроках говорить рано.

"Принцесса Марса" - классический пример жанрового палпа начала ХХ века и первый роман в "марсианском" цикле Берроуза, далее растянувшегося на десятки томов и разросшегося в межавторскую серию.