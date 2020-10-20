Новости

Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22

СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+

Новости
    20.10.2020, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джон Картер может вернуться на экраны с приключениями в формате сериала. Об этом передает Full Circle со ссылкой на инсайдера.

Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца"

Напомним: пышная фантастическая адвенчура "Джон Картер" (John Carter), в основу сценария которой легла "Принцесса Марса" Эдгара Райса Берроуза, вышла в 2012-м и огорчила Disney - фильм не окупился, при бюджете в 250 миллионов собрав в мировом прокате лишь около 285 и став самым крупным провалом в истории Голливуда. На сиквеле тем самым был поставлен крест.

Но сейчас настали особые времена, и героя намереваются перезапустить, начав рассказывать его историю с нуля. Соответственно, на возвращение к роли бравого землянина Тейлора Китча речи нет.

По сведениям источника, сериал находится пока на самой ранней стадии разработки и о каких-то конкретных сроках говорить рано.

"Принцесса Марса" - классический пример жанрового палпа начала ХХ века и первый роман в "марсианском" цикле Берроуза, далее растянувшегося на десятки томов и разросшегося в межавторскую серию.

Новости

Генри Кавилл показал, где тренируется для "Ведьмака" 19.10.2020
Джон Фавро высказался о возможности появления фильма по "Мандалорцу" 19.10.2020
Режиссер Илья Эпельбаум умер от коронавируса 19.10.2020
Умер актер, создатель "Русского бунта" Михаил Зильберман 19.10.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер экранизации хоррор-комикса "Пустой человек" 19.10.2020
"Звездный путь: Дискавери" продлили на четвертый сезон 19.10.2020
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 19.10.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Второй сезон "Темных начал" получил русский трейлер и дату премьеры 16.10.2020
Спин-офф "Мистера Мерседеса" про Холли Гибни продлен на второй сезон 16.10.2020
У сериала "Мандалорец" появится спин-офф про Кару Дюн 16.10.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Опубликованы новые фото и видео со съемок "Бэтмена" Мэтта Ривза 19.10.2020
Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют в "космической" комедии Netflix 16.10.2020
Вышел трейлер файтинг-боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем 14.10.2020