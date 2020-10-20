Совет Европы и РФ могут подготовить заявление по борьбе с пандемией

Российские парламентарии встретились с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Среди главных тем - сотрудничество РФ и Совета по линии борьбы с пандемией коронавируса, а также проблемы русскоязычных граждан на Украине и героизации нацизма. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

- Мы обсудили целый ряд вопросов, которые волнуют российскую делегацию, и вообще сотрудничество России и Совета Европы как, пожалуй, на сегодняшний день основной нашей площадке для диалога с Западом, - заявил парламентарий.

Российская сторона заявила о необходимости равного подхода ко всем странам Совета Европы и невозможности "давать уроки со стороны кого бы то ни было такой стране, как Российская Федерация".

Кроме того, он отметил, что инцидент с Алексеем Навальным стороны не обсуждался - он исчерпан, заявил Толстой. Для Пейчинович-Бурич эта тема "вряд ли актуальна в повестке обсуждения с парламентариями России", - заметил он. "Поэтому ни тему блогеров, ни тему каких-то санкций мы не обсуждали. Надеемся, что мы от этих тем ушли и навсегда", - сказал политик.

Как отметил еще один участник встречи - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - визит Пейчинович-Бурич показал, что она настроена на весьма конструктивное сотрудничество с Россией. Об этом, по его словам, говорит тот факт, что в разгар пандемии, когда заграничные визиты ограничены, генсек РФ прилетела в Москву.

По словам Слуцкого, Совет Европы и РФ могут подготовить совместное заявление по работе в направлении борьбы с COVID. С этой идеей выступил Петр Толстой, и собеседница российских депутатов предложение поддержала, рассказал Слуцкий.

- Думаю, что в случае, если действительно коллеги из Совета Европы вслед за госпожой генеральным секретарем поддержат эту идею Петра Олеговича Толстого, то проект подобного заявления уже в ближайшем будущем мог бы принять взаимные очертания, - добавил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы "обратиться к опыту России по борьбе с пандемией". Он заметил, что решения, принятые Россией, спасли многие жизни, чего нельзя, по его словам, сказать о действиях ряда европейских стран.