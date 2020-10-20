Совет Европы и РФ могут подготовить заявление по борьбе с пандемией

Новости

Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
Мишустин: В России должны появиться свои платформы для онлайн-обучения 14:59
В Кремле заявили об отсутствии решений сократить армию 14:54
Песков заявил о продолжении работы по урегулированию конфликта в Карабахе 14:54
СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+ 14:50
Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы 14:46
Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии 14:38
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море 14:35
В Болгарии из-за COVID-19 введут обязательное ношение масок на улице 14:09
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
В Вологодской области вертолет упал в реку 14:00
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля 13:52
В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 14:47
Рубрика: Власть

Совет Европы и РФ могут подготовить заявление по борьбе с пандемией

Текст: Татьяна Замахина
Российские парламентарии встретились с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Среди главных тем - сотрудничество РФ и Совета по линии борьбы с пандемией коронавируса, а также проблемы русскоязычных граждан на Украине и героизации нацизма. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы обсудили целый ряд вопросов, которые волнуют российскую делегацию, и вообще сотрудничество России и Совета Европы как, пожалуй, на сегодняшний день основной нашей площадке для диалога с Западом, - заявил парламентарий.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии

Российская сторона заявила о необходимости равного подхода ко всем странам Совета Европы и невозможности "давать уроки со стороны кого бы то ни было такой стране, как Российская Федерация".

Кроме того, он отметил, что инцидент с Алексеем Навальным стороны не обсуждался - он исчерпан, заявил Толстой. Для Пейчинович-Бурич эта тема "вряд ли актуальна в повестке обсуждения с парламентариями России", - заметил он. "Поэтому ни тему блогеров, ни тему каких-то санкций мы не обсуждали. Надеемся, что мы от этих тем ушли и навсегда", - сказал политик.

Как отметил еще один участник встречи - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - визит Пейчинович-Бурич показал, что она настроена на весьма конструктивное сотрудничество с Россией. Об этом, по его словам, говорит тот факт, что в разгар пандемии, когда заграничные визиты ограничены, генсек РФ прилетела в Москву.

По словам Слуцкого, Совет Европы и РФ могут подготовить совместное заявление по работе в направлении борьбы с COVID. С этой идеей выступил Петр Толстой, и собеседница российских депутатов предложение поддержала, рассказал Слуцкий.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса

- Думаю, что в случае, если действительно коллеги из Совета Европы вслед за госпожой генеральным секретарем поддержат эту идею Петра Олеговича Толстого, то проект подобного заявления уже в ближайшем будущем мог бы принять взаимные очертания, - добавил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы "обратиться к опыту России по борьбе с пандемией". Он заметил, что решения, принятые Россией, спасли многие жизни, чего нельзя, по его словам, сказать о действиях ряда европейских стран.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы Законодательная власть Госдума Россия и Евросоюз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года